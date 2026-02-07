La cerámica fabrica más en 2025, pero sigue lejos de los niveles previos a la guerra en Ucrania

El sector cerámico de Castellón consigue el aprobado en 2025 en lo que a producción se refiere, y encadena así dos años positivos. Los datos del índice de producción industrial correspondientes a diciembre muestran que la actividad en los hornos aumentó un 2,7% acumulado en el pasado año, a pesar de los traspiés sufridos durante el verano —agosto registró una caída del 18,2%— o del propio mes de diciembre, con un retroceso del 3,3%.

Las cifras aportadas por el Institut Valencià d'Estadística confirman las estimaciones iniciales expuestas por la patronal azulejera, Ascer, en su balance navideño. En esa ocasión vaticinaron una horquilla de crecimiento de entre el 0% y el 3%. La organización apunta que este indicador oficial "está alineado con los datos de consumo de gas". El operador del sistema, Enagás, mostró que el apartado de la construcción, copado por la cerámica, experimentó en 2025 un repunte del 1,5%, y fue el tercer sector industrial con mayor consumo de esta fuente energética.

Producción con tendencia alcista

En su valoración, Ascer señala que el cierre del pasado ejercicio muestra "un ligero crecimiento en producción, que confirma una estabilización con ligera tendencia alcista". Eso sí, apunta a claros y sombras. Las cifras "están todavía lejos de los años previos a la guerra en Ucrania, pero hemos dejado de caer", concluyen.

En 2024 hubo una ligera subida de producción del 1,3%, por lo que se fabricaron 399 millones de metros cuadrados. Con el dato conocido ahora, en 2025 se estima que salieron de los hornos 410 millones de metros cuadrados. La brecha respecto a 2021, cuando se batió el récord reciente, con 587 millones, sigue siendo elevada.

Exportaciones y mercado nacional

Al hilo de este indicador, las exportaciones han mostrado un comportamiento titubeante en los últimos meses. El principal cliente, Estados Unidos, ha estado marcado por la guerra arancelaria. En la primera mitad de 2025 hubo un acopio de materiales, ante la posibilidad de elevados gravámenes, lo que posteriormente derivó en un efecto a la baja. Con todo, las cifras hasta noviembre se mantienen en positivo, con un aumento del 2,5%.

En cambio, Francia no ha tocado fondo, y retrocede un 6%. Un panorama que se compensa en parte por la recuperación del Reino Unido, que después de varios años de retrocesos ha mostrado un punto de inflexión en el tramo final del año.

Con todos estos datos, los dirigentes de Ascer ya apuntaron a que ha sido el mercado nacional el que ha tirado de la producción, gracias al repunte del sector de la construcción. Una tendencia que se espera mantener a lo largo de los próximos meses.

Inquietudes para 2026

Desde la organización de fabricantes no efectúan todavía una valoración de las primeras semanas de 2026. "En mayo o junio tendremos el dato más apurado, en base a nuestras encuestas internas", mencionan desde Ascer. Los niveles de producción no serán la principal preocupación en el comienzo de este nuevo año.

Existe una profunda inquietud en el sector cerámico europeo por la propuesta de reducción de las asignaciones gratuitas de CO2, que supondría un sobrecoste de más de 100 millones de euros anuales a esta industria, lo que haría entrar a muchas empresas en pérdidas. Además, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India ha soliviantado al sector, al recordar que la cerámica de este país asiático tiene aplicadas medidas arancelarias por la competencia desleal que ejerce contra los fabricantes europeos.

Nuevo convenio

Por otro lado, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado ya el nuevo convenio del sector cerámico, que estará vigente hasta el final de 2028, y que establece una mejora salarial del 3% para este año, otro 3% para el siguiente y un 2% en 2028. A partir de ahora, las empresas que todavía no han aplicado los cambios tienen un periodo de dos meses para ponerse al día.