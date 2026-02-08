Estados Unidos también firma un pacto comercial con la India: ¿Puede perjudicar a la cerámica de Castellón?

La cerámica de Castellón no solo está afectada por la evolución de los costes, la producción o las exportaciones. Desde hace un año, las empresas del sector están pendientes de la geopolítica. Un fenómeno que se ha acelerado desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos.

Después de la batalla arancelaria global, que supuso la imposición de gravámenes del 15% de EEUU contra los productos europeos -entre ellos, el azulejo-, llegó la amenaza de Trump de anexionarse Groenlandia. Como respuesta, la Unión Europea aceleró negociaciones comerciales con los países del Mercosur y la India. Las patronales de la cerámica europea han mostrado su preocupación por el efecto que pueda tener el pacto con el gigante asiático en sus empresas, debido a los bajos precios con los que comercia el productor asiático, que no cumple las medidas medioambientales ni laborales de Europa.

Acuerdos comerciales y nuevas tensiones

Cuando todavía no está clara la letra pequeña del pacto UE-India, que podría entrar en vigor dentro de un año, Estados Unidos y Nueva Delhi anuncian un acuerdo, que supondrá la disminución de aranceles. Hasta ahora, los productos indios tenían un recargo del 50% para entrar en tierras norteamericanas. El nuevo marco comercial provisional se dio a conocer este sábado, y se contempla que la firma llegue en marzo.

De esta forma, los aranceles se reducirían al 18%, muy cerca del 15% que sufre Europa desde el pasado mes de agosto. El motivo de esta alianza, que minimiza el impacto del acuerdo con Europa, es el compromiso de la India de dejar de comprar petróleo a Rusia, a cambio de compras de 500.000 millones de euros en productos estadounidenses, entre ellos energía.

Interrogantes para la industria cerámica

A falta de conocer las primeras valoraciones de los representantes de la cerámica española, que se concentra en Castellón, se abren nuevos interrogantes. El primero de ellos es qué sentido cobra el pacto de la Unión Europea con India, y si el acuerdo exprés con el presidente norteamericano afectará a esta tramitación.

De manera paralela, representantes políticos en el Parlamento Europeo y organizaciones empresariales están a la espera de conocer los detalles concretos. En el caso de la cerámica, se exigen cláusulas de salvaguardia comercial en su sector, y recuerdan que las prácticas de competencia desleal del azulejo indio supusieron la aplicación de aranceles hace tres años, motivo más que suficiente para que se mantengan estas restricciones en el futuro.

Presión arancelaria en Estados Unidos

El segundo gran interrogante está relacionado con las peticiones de fuertes aranceles que reclama, desde hace años, la patronal norteamericana del azulejo. La TCNA reclamó, en abril de 2024, unos gravámenes de entre el 408% y el 828%. La tramitación de este proceso antidumping ha sufrido numerosos altibajos, pero la organización ha insistido en diferentes ocasiones en su petición de que se atiendan sus reclamaciones.

La fuerte competencia, vía precios bajos, ejercida por la India, hizo que en 2023 y 2024 la cerámica de ese país se convirtiera en líder de ventas en metros cuadrados en Estados Unidos, desbancando a España. En cambio, en 2025 hubo una reversión de esta tendencia y el azulejo indio redujo sus ventas.