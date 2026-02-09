La cerámica de Castellón, en vilo por el acuerdo comercial EEUU-India: "Es un palo más en las ruedas"

Uno de los múltiples asuntos que preocupan a la industria cerámica de Castellón es la competencia que ejerce la India. Las fábricas de este país no cuentan con garantías laborales ni medioambientales como las europeas, lo que les permite vender a un precio mucho más bajo. Si hace unos días se anunció un acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India, el pasado sábado se dio a conocer una medida similar entre este gigante asiático y los Estados Unidos.

El presidente de la agrupación de fabricantes (Ascer), Ismael García Perís, valora que, de confirmarse la rebaja de aranceles del 50% al 18% para los productos indios que entren en el país norteamericano, "sería un palo más a las ruedas" de un sector que tiene otros frentes abiertos, como el aumento de los costes de emisiones de CO2.

Diferencias de costes y normas

El dirigente de los empresarios azulejeros recordó que las fábricas españolas "competimos con el mismo producto, aunque no existan las mismas obligaciones", de modo que se debería exigir "que nuestra competencia siga nuestras mismas normas, porque de lo contrario estaríamos fuera de lugar". Gracias a esta diferencia de criterios, "aquí está llegando producto indio a cinco euros, cuando el precio medio nuestro es de 14", aseguró.

García Perís desgrana la diferencia de aranceles. Desde el pasado verano, la cerámica española acude a Estados Unidos con un gravamen del 15%, mientras que la procedente de la India tenía un 50%. Al rebajar el cargo a los asiáticos "nos quedamos con una diferencia de solo tres puntos. Ante esta situación, ¿qué nos queda? Diferenciarnos, venderle al americano que España y Europa cumplimos con todos los estándares".

Salvaguardas y presión política

No es la única opción encima de la mesa. Desde hace dos años, la industria norteamericana, representada por la TCNA, pretende aplicar una serie de sanciones arancelarias a la cerámica india por prácticas de competencia desleal. El presidente de Ascer mencionó que el procedimiento sigue su curso.

Preguntado por la posibilidad de que este acuerdo con el gobierno de Trump justifique una cláusula de salvaguardia en el pacto comercial con Europa, el presidente de Ascer expuso que este paso "no paramos de pedirlo, aunque nos vemos muy acompañados en este tema". Por eso, lamentó que la Unión Europea "da la sensación de que no quiere industria", y que desde el sector "seguiremos llamando a la puerta" para que sean escuchados.