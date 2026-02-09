El culebrón por el congreso Qualicer suma capítulos: los ingenieros piden a la Cámara resolver el divorcio, pero ponen condiciones

En los últimos meses, la cerámica de Castellón ha perdido la feria Cevisama como principal plataforma de promoción de sus productos. Y si nadie lo remedia, corre el peligro de perder su congreso bianual de referencia internacional, Qualicer. En el primer caso, por la falta de participantes y la drástica decisión de Feria Valencia. En el segundo, por la falta de entendimiento entre las dos entidades que lo han impulsado desde hace más de tres décadas, la Cámara de Comercio y el Colegio de Ingenieros.

Mientras el apartado de promoción quedará sustituido por el nuevo evento Time of Spain, los desencuentros siguen a la orden del día en referencia al congreso. Los ingenieros pidieron un cambio en el marco de relaciones con la Cámara, cosa que esta institución rechazó y que derivó en la decisión de hacer un Qualicer en solitario. Después hubo un acercamiento, pero cuando estuvieron a punto de alcanzar un acuerdo, la negociación se volvió a romper y la institución cameral expuso que harían un evento por su cuenta.

Ruptura y presión institucional

Desde entonces ha habido comunicados y declaraciones variadas, sobre todo desde la parte de los ingenieros. Por su parte, las instituciones y asociaciones del clúster han hecho presión para reconstruir los puentes rotos. Una de las posturas más contundentes fue la del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), que abogó por una única cita, que se mantenga en Castellón y que cuente "con el amplio respaldo de las empresas e instituciones del sector cerámico".

Este y otros movimientos han tenido reacciones. El 27 de enero, la Cámara de Comercio recibió una carta del presidente provincial de los ingenieros, Mariano Hernández, en la que expone "hacer cuanto esté en la mano" del colegio "para que en 2026 se celebre un único congreso Qualicer". Con este objetivo "aceptamos tanto reuniones bilaterales Cámara-Colegio, así como otras reuniones más amplias convocadas por ITC-AICE, la Generalitat o el clúster cerámico".

Desacuerdos de fondo

Pese a este acercamiento, la comunicación a la que ha tenido acceso Mediterráneo no ahorra reproches. La misiva reitera que en un encuentro mantenido en octubre a instancias del ITC "surgieron importantes discrepancias", que desde el punto de vista de los ingenieros "revelaban la intención de la Cámara de romper sus relaciones con el colegio".

Uno de los grandes puntos de fricción es la titularidad de la marca Qualicer. Desde el colectivo profesional insisten en que es de su propiedad. Entre sus condiciones está la propiedad del nombre, aunque los ingenieros se comprometen "a facilitar que la Cámara pueda utilizar la marca, como ha hecho en los congresos anteriores, sin impedimento alguno".

Gestión y futuro del congreso

A esta discrepancia se suma la referida a la manera de gestionar el encuentro, por "la pretensión de la Cámara de que la contratación del colegio con terceros para los fines de Qualicer se rija por las normas de contratación de la Cámara y no las del colegio". Consideran los ingenieros que disponen de "sus propias auditorías internas" para velar por el cumplimiento de la normativa vigente.

De manera paralela a esta carta, y ante la preocupación de determinados actores del clúster azulejero, el presidente provincial del Colegio de Ingenieros les ha respondido que ellos abogan "por un congreso único", pero al mismo tiempo reclama "la eliminación de los posibles obstáculos" de la entidad cameral. La pasada semana, en una entrevista en este periódico, la presidenta de la Cámara, María Dolores Guillamón, insistió en que su voluntad es "retomar la celebración de Qualicer junto al Colegio de Ingenieros. Nuestra voluntad ha sido, desde el inicio, tender la mano y mantener una actitud de colaboración, porque nuestro objetivo es salvaguardar los intereses de uno de los sectores más importantes de la provincia". Hay plena coincidencia en el fondo, pero no en la forma de hacerlo.