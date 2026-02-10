Argenta Cerámica dará a conocer novedades a finales de mes en su encuentro internacional

Argenta Cerámica celebrará, del 23 al 27 de febrero, una nueva edición de The Essential Tile Meeting, su encuentro internacional dirigido a distribuidores, arquitectos e interioristas, que tendrá lugar en sus instalaciones de Vila-real y que servirá para conocer las últimas novedades de la firma castellonense.

El evento, consolidado dentro del calendario cerámico, alcanza este año su quinta edición, reafirmando la apuesta de Argenta por un modelo de encuentro que pone el foco en la experiencia, el diálogo profesional y el valor del diseño como herramienta de conexión

Según explican desde la compañía, durante el encuentro, los asistentes podrán realizar un recorrido por distintos espacios concebidos para explorar la cerámica desde una perspectiva sensorial y contemporánea. Una experiencia diseñada para favorecer una relación directa con el material, el espacio y el diseño, apoyada en una cuidada puesta en escena que sitúa al visitante en el centro del evento y refuerza su carácter cercano y personalizado.

La cita se desarrolla en un espacio expositivo permanente, pensado para mantenerse activo más allá de las fechas del encuentro, reforzando una idea de continuidad que define la esencia del proyecto y lo diferencia de los formatos expositivos efímeros habituales.

Principales tendencias

The Essential Tile Meeting servirá también como plataforma para anticipar las principales tendencias que marcarán el desarrollo de producto de Argenta en 2026, combinando materia, técnica y diseño desde una mirada arquitectónica. En este contexto, el encuentro acogerá una batería de lanzamientos exclusivos, concebidos específicamente para ser presentados durante el evento.

Las nuevas propuestas abarcan desde piezas de pequeño formato y series de revestimiento, hasta colecciones completas en las que pavimento y revestimiento dialogan entre sí, ofreciendo soluciones coherentes y transversales para proyectos residenciales, contract y de prescripción arquitectónica.

Dentro de este marco se inscriben líneas de trabajo ya reconocibles en el universo Argenta, como la arquitectura mineral y sistémica representada por colecciones como Bergstein, o el lujo sostenido y equilibrado que define a la familia Eterna, entendidas como ejemplos de una manera de concebir la cerámica como sistema integral y no como producto aislado.

La firma dará a conocer sus últimas novedades. / MEDITERRÁNEO

Nueva campaña gráfica

La edición 2026 del encuentro llega acompañada de una nueva campaña gráfica desarrollada bajo el lema Connecting spaces, inspiring experiences, que pone el foco en el proceso de transformación de la materia y en la capacidad del diseño cerámico para construir identidad.

Con un lenguaje visual basado en acabados de inspiración natural, tonos neutros y una estética refinada, la campaña refuerza una visión sobria y emocional del diseño, en coherencia con los valores de Argenta Cerámica y su manera de entender la arquitectura y el interiorismo contemporáneos.

Tres ejes para estructurar

La experiencia del evento se articula en torno a tres conceptos fundamentales, la esencia, la experiencia y la conexión, que estructuran tanto el discurso expositivo como la narrativa visual de esta quinta edición y reflejan el compromiso de Argenta Cerámica con la innovación, la colaboración y la excelencia estética.

A través de este encuentro, Argenta Cerámica consolida The Essential Tile Meeting como una plataforma estable de relación con arquitectos, interioristas y distribuidores internacionales, reafirmando su apuesta por la creatividad, el trabajo colaborativo y el diseño como elemento vertebrador de los espacios.