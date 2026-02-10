El evento sustituto de Cevisama ya tiene su web plenamente operativa

La nueva cita promocional de la cerámica española es el evento Time of Spain, que tratará de llenar el vacío dejado por Cevisama. Su página web ya se encuentra plenamente operativa y cuenta con la participación de casi 70 empresas del sector, que a través de esta herramienta dan a conocer las actividades que desarrollan en sus propias sedes. Desde la asociación de empresarios de la cerámica, Ascer, impulsora de esta iniciativa, "el sitio web se consolida como el espacio de referencia donde se concentra toda la información del evento, entre los meses de febrero y marzo en la provincia de Castellón".

Para la entidad, "esta elevada participación refleja la diversidad, fortaleza y capacidad de movilización del tejido industrial cerámico español para reforzar su visibilidad ante los públicos profesionales en un proyecto común". Además de las propuestas de cada una de las compañías adheridas, la programación se completa con actividades para prensa especializada, lo que incluye la tradicional rueda de prensa internacional, la entrega de los Premios Cerámica, o un taller en el que se expondrán las tendencias de este año.

Actividades e instituciones participantes

Se incluye la aportación de instituciones, como una muestra de los proyectos ganadores en las anteriores ediciones del Concurso de Regeneración Urbana, que organiza la Diputación de Castellón. También habrá atención a la Ruta de la Cerámica de Castelló, o una visita guiada por Onda.

Herramientas digitales para el visitante

La web incorpora funcionalidades como filtros por nombre de empresa y categoría de producto, además de un mapa interactivo para facilitar la ubicación de las empresas participantes. De este modo quiere ser "una herramienta clave para profesionales, prescriptores, compradores y medios especializados interesados en conocer de primera mano el ecosistema cerámico español".