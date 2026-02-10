Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La maquinaria cerámica se da a conocer en Barcelona

Empresas del sector están presentes en la feria Exposólidos

Imagen de una de las ediciones anteriores de Exposólidos, un evento de relevancia dentro del campo de las materias primas para la cerámica.

Imagen de una de las ediciones anteriores de Exposólidos, un evento de relevancia dentro del campo de las materias primas para la cerámica. / Mediterráneo

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

La fabricación de cerámica es una suma de numerosos procesos, que culminan con el acabado de las piezas y su posterior distribución. En el extremo de esta cadena se encuentra la llegada de las materias primas y su correspondiente tratamiento. Un engranaje fundamental para elaborar baldosas, azulejos y láminas de la máxima calidad.

Las últimas innovaciones en este campo se dan a conocer en una feria que se celebra cada dos años en la Feria de Barcelona, y que se llama Exposólidos. Una vez más, diferentes compañías del segmento de la maquinaria para el sector acuden para mostrar sus soluciones técnicas y prestaciones.

Un punto de encuentro para la industria

Según detalla la organización del certamen, que tiene lugar en el recinto de La Farga de l’Hospitalet desde mañana y hasta el jueves, se espera incrementar la cifra de 8.500 asistentes de la anterior edición, con la presencia de 150 empresas. De ellas, una media docena procede de Castellón.

La contribución del clúster azulejero no se limita a este dato. Dentro del listado de colectivos que colaboran con la feria se encuentran la asociación de maquinaria y bienes de equipo para la cerámica (Asebec), la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC), el Instituto Tecnológico de la Cerámica (ITC-AICE), la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (que organiza los premios Alfa de Oro de innovación cerámica), o la asociación de empresas químicas y medioambientales de la Comunitat Valenciana (Quimacova).

Tecnología y sostenibilidad

Exposólidos, que llega a su 12ª edición, se realiza de manera coordinada con la tercera convocatoria de Expofluidos y el quinto encuentro de Pulisólidos. El director de los tres salones, Juli Simón, detalla la variedad de soluciones y sectores industriales a los que se dirigen las empresas expositoras, aunque en lo referente a las novedades destaca que los asistentes podrán conocer "la aplicación real de la inteligencia artificial y analítica avanzada en procesos industriales". Algo que puede servir "tanto para optimizar operaciones como para anticipar fallos y mejorar la seguridad".

Un aliciente añadido será el conocimiento de los avances en sostenibilidad, como las novedades que ayudan a reducir el consumo eléctrico y mejorar el tratamiento de los residuos. Además, Simón pone en relieve la importancia que tienen ferias como esta. "Las decisiones industriales no se toman solo con catálogos o videollamadas. Requieren ver equipos en funcionamiento, contrastar soluciones, hablar cara a cara con expertos y generar confianza", defiende.

Reconocimiento a la innovación

En esta nueva edición se vuelven a celebrar los premios Nova, que ayudan a dar visibilidad a la investigación en estos campos, y que se manifiestan de manera tangible con los productos de empresas e institutos tecnológicos.

