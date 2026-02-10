Promoción
La maquinaria cerámica se da a conocer en Barcelona
Empresas del sector están presentes en la feria Exposólidos
La fabricación de cerámica es una suma de numerosos procesos, que culminan con el acabado de las piezas y su posterior distribución. En el extremo de esta cadena se encuentra la llegada de las materias primas y su correspondiente tratamiento. Un engranaje fundamental para elaborar baldosas, azulejos y láminas de la máxima calidad.
Las últimas innovaciones en este campo se dan a conocer en una feria que se celebra cada dos años en la Feria de Barcelona, y que se llama Exposólidos. Una vez más, diferentes compañías del segmento de la maquinaria para el sector acuden para mostrar sus soluciones técnicas y prestaciones.
Un punto de encuentro para la industria
Según detalla la organización del certamen, que tiene lugar en el recinto de La Farga de l’Hospitalet desde mañana y hasta el jueves, se espera incrementar la cifra de 8.500 asistentes de la anterior edición, con la presencia de 150 empresas. De ellas, una media docena procede de Castellón.
La contribución del clúster azulejero no se limita a este dato. Dentro del listado de colectivos que colaboran con la feria se encuentran la asociación de maquinaria y bienes de equipo para la cerámica (Asebec), la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC), el Instituto Tecnológico de la Cerámica (ITC-AICE), la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (que organiza los premios Alfa de Oro de innovación cerámica), o la asociación de empresas químicas y medioambientales de la Comunitat Valenciana (Quimacova).
Tecnología y sostenibilidad
Exposólidos, que llega a su 12ª edición, se realiza de manera coordinada con la tercera convocatoria de Expofluidos y el quinto encuentro de Pulisólidos. El director de los tres salones, Juli Simón, detalla la variedad de soluciones y sectores industriales a los que se dirigen las empresas expositoras, aunque en lo referente a las novedades destaca que los asistentes podrán conocer "la aplicación real de la inteligencia artificial y analítica avanzada en procesos industriales". Algo que puede servir "tanto para optimizar operaciones como para anticipar fallos y mejorar la seguridad".
Un aliciente añadido será el conocimiento de los avances en sostenibilidad, como las novedades que ayudan a reducir el consumo eléctrico y mejorar el tratamiento de los residuos. Además, Simón pone en relieve la importancia que tienen ferias como esta. "Las decisiones industriales no se toman solo con catálogos o videollamadas. Requieren ver equipos en funcionamiento, contrastar soluciones, hablar cara a cara con expertos y generar confianza", defiende.
Reconocimiento a la innovación
En esta nueva edición se vuelven a celebrar los premios Nova, que ayudan a dar visibilidad a la investigación en estos campos, y que se manifiestan de manera tangible con los productos de empresas e institutos tecnológicos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crisis: una empresa cerámica negocia el despido de la mayoría de su plantilla
- Una empresa cerámica de Castellón recibe el visto bueno para incorporar un nuevo horno
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
- Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida
- Esperanza en una azulejera de Castellón en concurso de acreedores: propuesta de compra y quedarse con los trabajadores
- La empresa cerámica Codicer echa el cierre y firma el despido de su plantilla
- Despidos en una empresa cerámica de Castellón: 120 empleados, afectados por un ERE