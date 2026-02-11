Porcelanosa aumenta su facturación un 20% en Cataluña y abrirá una tienda en Tarragona

Porcelanosa Catalunya cerró el ejercicio 2025 con un crecimiento del 20% en su facturación, alcanzando los 32 millones de euros, reforzando así su posición como referente en los sectores del diseño, la arquitectura y los materiales de construcción. Este avance responde a la "sólida" evolución de la delegación en el mercado catalán, donde ha intensificado su presencia en las principales ciudades y ha incrementado su participación en proyectos de distintos ámbitos.

Durante el pasado año, Porcelanosa Catalunya facilitó soluciones constructivas en propuestas residenciales, hoteleras y comerciales, así como a clientes particulares. Entre ellas, destaca la promoción de villas de lujo en Sitges, desarrollada por AX Partners; la reforma integral de la discoteca Sutton en Barcelona y el hotel Four Points by Sheraton Barcelona Airport en Viladecans.

Apuesta por el canal reformista

Además, la firma ha intensificado su apuesta por el canal reformista, que experimenta un notable crecimiento en áreas como Barcelona -marcadas por la escasez de obra nueva- y en los centros urbanos de Tarragona o Girona. Para presentar las novedades de sus materiales, la tienda emplazada en la avenida Diagonal ha renovado sus ambientes lifestyle, la primera actualización profunda del espacio desde su apertura en octubre de 2022.

Por su parte, los showrooms de Barcelona, Girona y L'Hospitalet se han consolidado como espacios de referencia para profesionales. En 2025 han acogido más de 30 eventos, entre ellos, jornadas técnicas, reuniones con prescriptores, mesas redondas y showcookings. Esta cifra confirma el papel de las tiendas Porcelanosa como puntos de inspiración y prescripción, según ha informado el grupo empresarial en un comunicado.

Primera oficina técnica en Andorra

Ese mismo año, la firma inauguró su primera oficina técnica en Andorra, destinada a reforzar la atención y el desarrollo de proyectos en la zona. El equipo de Porcelanosa de la tienda -accesible mediante cita previa- ofrece una atención personalizada a profesionales y particulares para trabajar en sus propuestas.

Esta dinámica sólida del mercado catalán, junto con el desarrollo de nuevos proyectos y la ampliación de su red de establecimientos, situó en 2025 a Porcelanosa Catalunya como la segunda delegación en volumen de facturación de Porcelanosa Iberia (España y Portugal).

Estreno de 'showroom'

Como parte de su estrategia de crecimiento en Cataluña, Porcelanosa abrirá en el segundo semestre de 2026 su primer showroom en Tarragona, ubicado en el número 65 de la Rambla Nova. El nuevo espacio, distribuido en dos plantas, contará con ambientes de cocinas, baños y zonas living, diseñados para mostrar la versatilidad de sus productos. Además, la nueva tienda albergará una completa ceramoteca en la que el cliente podrá consultar las colecciones más destacadas de las diferentes marcas de Porcelanosa Grupo.

"Hemos apostado por la apertura en Tarragona porque es un mercado con un gran potencial, y donde desde hace tiempo estamos desarrollando diferentes proyectos. Porcelanosa desembarca en la ciudad en una ubicación estratégica que nos permitirá ofrecer un servicio personalizado y de calidad a los clientes de la zona", ha apuntado el gerente de Porcelanosa Catalunya, Pedro Marchante.

Con este nuevo showroom, que actualmente se encuentra en desarrollo, la compañía consolidará su presencia en un mercado tan "importante" como es la provincia de Tarragona, dinamizando e impulsando actividades dirigidas a profesionales de la arquitectura, el diseño y el interiorismo. Con esta nueva tienda, Porcelanosa Catalunya dispondrá de puntos de venta propios en L'Hospitalet, Girona, Barcelona y Tarragona.

1.200 puntos en 140 países

Con más de 50 años de experiencia, Porcelanosa Grupo es un holding empresarial especializado en el diseño integral y en la gestión de soluciones técnicas para el sector residencial, contract y retail. Formada por siete empresas, la multinacional española posee una red comercial con alrededor de 1.200 puntos de venta en 140 países.

La multinacional española, dedicada a la fabricación de productos cerámicos, equipamientos para baños y cocinas o sistemas de fachadas ventiladas, entre otros, integra en su modelo de negocio y distribución políticas de desarrollo sostenible para descarbonizar su actividad industrial.