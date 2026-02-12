Dirigentes de la UE ven urgente tomar decisiones que la cerámica de Castellón lleva años pidiendo

Los costes energéticos son más elevados en Europa que en otros polos industriales del planeta, y es necesario revisar el sistema de comercio de emisiones de CO2. De lo contrario, la competitividad baja y el futuro de muchos empleos corre peligro. Estas dos ideas se han repetido hasta la saciedad por parte del sector cerámico español en los últimos años, y en todos los foros posibles, sin que los dirigentes de la Comisión Europea hayan hecho el más mínimo caso. Al menos, hasta ahora.

Los jefes de gobierno de los Veintisiete se reunieron en una cumbre informal para ver cómo relanzar la industria y aportar ideas concretas al Consejo Europeo del mes de marzo. En este encuentro, celebrado en la localidad belga de Bilzen, no se votaba nada, pero muestra cómo el muro de la UE empezaría a romperse.

Presión para reformar el ETS

En este sentido, una de las aportaciones más contundentes vino de parte de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que consideró como una prioridad "una revisión exhaustiva del sistema de comercio de emisiones (ETS) de CO2 y tomar medidas enérgicas contra la especulación financiera que rodea al sistema". Estas declaraciones, recogidas por Efe, tienen que ver con una de las preocupaciones más recientes de los azulejeros españoles (e italianos), ante la propuesta de Bruselas de reducir las asignaciones gratuitas de CO2, lo que implicaría nuevos costes para el sector.

Otro punto de coincidencia de los dirigentes políticos fue el precio de la energía. El primer ministro belga, Bart de Wever, mencionó que en Europa "no somos competitivos y nos arriesgamos a perder la industria petroquímica, el acero, los metales... y eso es la base de toda prosperidad", porque las factorías que dependen de los precios de la energía "están en peligro de muerte". Un supuesto en el que se encuentra también el azulejo.

Energía y competitividad industrial

Se recordó que el precio del gas está muy lejos de los 350 euros por megavatio hora de 2022, pero los 33 euros actuales son un 150% más que antes de la pandemia. También se pronunciaron sobre la energía el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotakis, y el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, quien indicó hace un año que la mejor forma de abaratarla era bajar los impuestos.

Entre los líderes europeos, uno de los que urge más determinación es el presidente francés, Emmanuel Macron, que instó a sus colegas a tomar decisiones concretas y rápidas para impulsar la competitividad europea. Habló de la "fuerte competencia, a veces desleal, con una fuerte presión de China, con los aranceles impuestos por los estadounidenses y las amenazas de prácticas coercitivas", lo que exige una respuesta en aspectos como la simplificación normativa, la profundización del mercado único, las cuestiones energéticas y la financiación.

Postura española y presión del sector

En cuanto a la postura de España, no constan declaraciones concretas, pero según recopila Europa Press, fuentes de Moncloa trasladaron que España está a favor de los principales asuntos de esta cumbre informal sobre competitividad y de la necesidad de agilizar la toma de decisiones. También reclama anteponer los productos Made in Europe como medida para incentivar la industria europea.

Todas estas declaraciones tuvieron un anticipo el miércoles, con la asistencia de Cerame-Unie, la asociación que agrupa a las patronales cerámicas europeas, a un encuentro previo. Reclamaron "congelar los costes del CO2 para evitar una desindustrialización irreversible", y afirmaron que la petición de congelar la subida del sistema de emisiones "fue escuchada y repetida por la mayoría de jefes de Gobierno de la UE". En el encuentro del miércoles estuvo presente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, además de los mandatarios nacionales.