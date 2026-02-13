La patronal de la cerámica retoma el diálogo con el Gobierno ante la amenaza regulatoria de la Unión Europea

La patronal que agrupa a los fabricantes de cerámica, Ascer, ha mantenido en las últimas semanas una treintena de reuniones con representantes de distintas administraciones, además de con organismos como la patronal nacional CEOE. El motivo de esta ronda de contactos radica en las propuestas de cambios regulatorios que pueden suponer un fuerte aumento de costes para el sector. Una circunstancia que pone en peligro la competitividad de una industria ya acosada por la competencia desleal de zonas productoras situadas fuera de la Unión Europea.

La principal amenaza procede de Bruselas, con la propuesta de reducir las asignaciones gratuitas del mercado de emisiones de CO2. Una medida que podría implicar un aumento de costes superior a los 100 millones de euros anuales solo para los productores azulejeros españoles, concentrados mayoritariamente en la provincia de Castellón.

Reunión en Transición Ecológica

Este viernes, dirigentes de Ascer han podido trasladar estas inquietudes a uno de los ministerios con los que aún no habían mantenido contacto directo: el de Transición Ecológica, departamento que ostenta las competencias del Gobierno en materia energética.

Según ha señalado la organización empresarial, el encuentro se celebró con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Por parte de Ascer participaron su presidente, Ismael García Peris; los vicepresidentes, Raúl Carnicer y Manuel Ángel Murillo; y el secretario general, Alberto Echavarría.

En esta reunión, “hemos podido exponer con detalle el contexto regulatorio en el que se enmarca la industria y trasladar propuestas orientadas a mitigar su impacto en el sector”, apuntan desde la asociación. Asimismo, destacan que han recibido el compromiso de “realizar el seguimiento correspondiente, analizar las propuestas planteadas y valorar, en su caso, las vías más adecuadas para su posible traslado a la Comisión Europea”.

Desde Ascer valoran “la disposición al diálogo” y aseguran que continuarán trabajando para avanzar en soluciones que aporten certidumbre y competitividad, al tiempo que se progresa en los objetivos de descarbonización industrial.

Contactos previos y próximo paso en Bruselas

Este encuentro se suma al mantenido hace un mes con el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga. En aquella ocasión, a diferencia de la reunión con Hugo Morán, se obtuvo el compromiso de “acompañar en Europa al sector para defender cuestiones relacionadas con su competitividad”.

El mercado europeo de emisiones fue también uno de los asuntos abordados en la cumbre informal de jefes de Gobierno celebrada esta semana en Bélgica. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, consideró prioritario “una revisión exhaustiva del sistema y tomar medidas enérgicas contra la especulación financiera que lo rodea”. Una posición alineada con las demandas de la industria cerámica europea, liderada por España e Italia.

La próxima cita relevante en la agenda de Ascer será en Bruselas, donde las patronales del azulejo del continente tratarán de convencer a los responsables comunitarios de la necesidad de introducir cambios que eviten un deterioro irreversible de la competitividad del sector.