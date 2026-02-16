Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Innovación

El Instituto de Tecnología Cerámica recibe un prestigioso premio

Laboratorio del Instituto de Tecnología Cerámica.

Bartomeu Roig

Castellón

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) es un centro de referencia en innovación industrial. A lo largo de su historia ha desarrollado proyectos relacionados con la eficiencia en las plantas productivas, diseño o economía circular. Algo que les ha hecho merecedores de numerosos premios.

El galardón más reciente se concedió en Barcelona, en el marco de las ferias Exposólidos, Polusólidos y Expofluidos, que contaron con la participación de media docena de empresas castellonenses, vinculadas al clúster azulejero de Castellón.

Recibimiento del premio al ITC.

Reconocimiento a la innovación industrial

Estas citas feriales incluyen los premios Nova, que están dedicados a la innovación en procesos industriales, y que han reconocido la labor del ITC en el reaprovechamiento de materias primas críticas presentes en baterías ion-litio desechadas, con la finalidad de darles una nueva vida. Desde el instituto tecnológico recogió el galardón Gustavo Mallol. También acudió a la entrega María Fernando Gazulla, responsable del área de Tecnologías Químicas del ITC, que está realizando esta investigación.

Los premiados en el marco de las ferias.

Tecnología y sostenibilidad en procesos industriales

Los premios Nova quieren dar visibilidad a las tecnologías de sólidos, de fluidos y de captación y filtración en los procesos industriales, además de destacar las innovaciones en este campo, tanto a nivel tecnológico como por su sostenibilidad. La entrega de premios se realizó en el auditorio de La Farga, en el recinto de Feria Barcelona situado en l'Hospitalet de Llobregat.

