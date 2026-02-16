El Instituto de Tecnología Cerámica recibe un prestigioso premio

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) es un centro de referencia en innovación industrial. A lo largo de su historia ha desarrollado proyectos relacionados con la eficiencia en las plantas productivas, diseño o economía circular. Algo que les ha hecho merecedores de numerosos premios.

El galardón más reciente se concedió en Barcelona, en el marco de las ferias Exposólidos, Polusólidos y Expofluidos, que contaron con la participación de media docena de empresas castellonenses, vinculadas al clúster azulejero de Castellón.

Recibimiento del premio al ITC. / Mediterráneo

Reconocimiento a la innovación industrial

Estas citas feriales incluyen los premios Nova, que están dedicados a la innovación en procesos industriales, y que han reconocido la labor del ITC en el reaprovechamiento de materias primas críticas presentes en baterías ion-litio desechadas, con la finalidad de darles una nueva vida. Desde el instituto tecnológico recogió el galardón Gustavo Mallol. También acudió a la entrega María Fernando Gazulla, responsable del área de Tecnologías Químicas del ITC, que está realizando esta investigación.

Los premiados en el marco de las ferias. / Mediterráneo

Tecnología y sostenibilidad en procesos industriales

Los premios Nova quieren dar visibilidad a las tecnologías de sólidos, de fluidos y de captación y filtración en los procesos industriales, además de destacar las innovaciones en este campo, tanto a nivel tecnológico como por su sostenibilidad. La entrega de premios se realizó en el auditorio de La Farga, en el recinto de Feria Barcelona situado en l'Hospitalet de Llobregat.