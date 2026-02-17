El nuevo horno eléctrico de Equipe Cerámicas ya está más cerca: hay fecha para su entrada en funcionamiento

La sustitución del gas natural por otras fuentes de energía no contaminantes es uno de los grandes desafíos que tiene por delante la cerámica de Castellón. En los últimos años se han barajado diferentes alternativas, pero la que ha ganado peso como la opción más viable es la electrificación.

Un punto de inflexión fue la entrada en funcionamiento, en verano de 2024, de un horno 100% eléctrico en una de las plantas de Equipe Cerámicas. Así, esta tecnología dejaba de ser un prototipo para formar parte del proceso productivo de una fábrica. Desde entonces, responsables de la firma han señalado en distintos foros que el rendimiento ha superado las expectativas más optimistas.

Segundo horno eléctrico en marcha

Una muestra del respaldo a este método fue el anuncio, avanzado por Mediterráneo el pasado mes de septiembre, de que Equipe iba a construir un segundo horno eléctrico. La azulejera, especializada en piezas de pequeño formato, ha mencionado ahora que el montaje está en marcha en sus instalaciones de Figueroles, y ya hay fecha para su puesta en servicio. "Tenemos la previsión de que esté operativo entre los meses de abril y mayo", detallaron.

Tal y como señaló en su momento el CEO de Equipe, Rogelio Vila Rodríguez, este nuevo aparato duplica las características del horno de Onda, que tiene una capacidad productiva máxima de 1.500 metros cuadrados al día.

Más capacidad y altas temperaturas

El nuevo equipamiento de Figueroles, que sustituirá a uno de gas que ha finalizado su periodo de vida útil, fabricará hasta 3.351 metros cuadrados al día, con unas dimensiones de 39,9 metros de longitud y 2,1 de ancho. Su consumo será de 468 kilovatios-hora por tonelada, y la electricidad consumida permitirá alcanzar temperaturas de hasta 1.200 grados.

Fuentes de Equipe añaden que, si bien sus productos están especializados en formato pequeño, "pensamos que la tecnología eléctrica es igualmente válida en piezas de mayor tamaño".

Ampliación de potencia eléctrica

Para que el proyecto pueda desarrollarse según lo previsto, ha sido necesario ampliar la potencia eléctrica contratada por la factoría para poder tener en funcionamiento un aparataje que antes funcionaba con gas. Algo que ya tienen concedido para iniciar la producción esta primavera.

La experiencia de Equipe ha animado a otros grupos a explorar la vía de la electricidad para la descarbonización. También el pasado mes de septiembre, el presidente del grupo Pamesa, Fernando Roig, mencionó que iba a contar con un horno de esta tecnología.

Efecto arrastre en el sector

Una propuesta que ha redoblado recientemente con la presentación de un plan que triplicará la capacidad de generación fotovoltaica en las cubiertas de sus instalaciones, más la instalación de baterías y un sistema de gestión de la energía basado en inteligencia artificial.

Pocos días después de este anuncio, Pamesa dio a conocer la entrada en el accionariado de la empresa encargada de este proyecto, Umbrella Global Energy, con una ampliación de capital.