Las ventas de cerámica en norteamérica: estancamiento de la construcción en EEUU y mejoras en Canadá

Norteamérica es uno de los mercados más importantes para la cerámica de Castellón. Al igual que en España, las ventas tienen mucho que ver con el sector de la construcción, que en el caso de Estados Unidos concluyó 2025 con un estancamiento de la actividad, tanto en viviendas unifamiliares como en residenciales. Así lo indican las estadísticas de EEUU recogidas por la publicación Ceramic World Review. Hay un elemento más favorable: el descenso de los últimos años se ha frenado y se detecta una mejora en el segmento de la reforma de viviendas.

Hay algunos elementos que explican este momento débil en la construcción de los Estados Unidos. Uno de los más importantes es la elevada tasa de las hipotecas. En 2025, la hipoteca a 30 años registró una tasa del 6,6%, muy similar al 6,72% de 2024. El índice de mercado de remodelación tuvo un crecimiento del 2,7%, un factor favorable que se une al crecimiento del PIB en los últimos meses.

Hipotecas altas y reforma como sostén

El encarecimiento del crédito hipotecario ha condicionado la compra de vivienda nueva, lo que repercute directamente en la demanda de materiales de construcción, entre ellos el azulejo. Sin embargo, el comportamiento del mercado de la reforma introduce un cierto equilibrio en el conjunto del ejercicio.

Este contexto obliga a los fabricantes a seguir de cerca la evolución macroeconómica y los indicadores inmobiliarios, dado que cualquier variación en los tipos de interés o en el dinamismo del PIB puede trasladarse con rapidez a las exportaciones cerámicas.

Canadá gana peso en exportaciones

En lo referente a Canadá, los datos de venta de azulejo español han ido al alza tanto en metros cuadrados (+0,4%) como, especialmente, en facturación, al subir un 18,6% hasta octubre. Este país, que no cuenta con una barrera arancelaria antidumping como los Estados Unidos, tiene como principal suministrador a China, con más de 8 millones de metros cuadrados y una mejora del 4,7%. Le sigue Italia, pese a caer un 18,4%, y en tercera posición, antes de España, se sitúa la India, con un crecimiento del 43%.

Sobre la facturación, Italia domina con rotundidad, al facturar 138 millones de dólares canadienses, más del doble que el segundo clasificado, China, con cerca de 64 millones. En tercer puesto está España, con 58,5 millones.