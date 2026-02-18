Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato BenicàssimNueva borrascaOperación empresarial CastellónPrograma oficial Magdalena 2026Cambios Renta 2026Doble crimen en Xilxes
instagramlinkedin

Cierre en el clúster

Nuevo paso en la liquidación de una emblemática azulejera: tres millones de euros para despidos

Empieza el plazo de un año para concluir el proceso

Vista aérea de las instalaciones de Azteca, en l'Alcora.

Vista aérea de las instalaciones de Azteca, en l'Alcora. / Mediterráneo

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

El final de las empresas que se han visto obligadas a cerrar en Castellón por dificultades financieras suele ir ligado a problemas para el cobro de las indemnizaciones a los trabajadores. En muchos casos, el pago se demora varios meses y acaba siendo asumido por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Hay excepciones. La industria Azteca, en l'Alcora, arrastraba problemas monetarios desde hacía años, que derivaron en la suspensión de la actividad el pasado verano y la posterior presentación de un concurso de acreedores. El administrador concursal elegido, Jesús Ramos, ya ha recibido el visto bueno del Juzgado de lo Mercantil de Castellón a su plan de liquidación, mientras que ya se ha resuelto el apartado relacionado con el abono pendiente a los empleados.

Indemnizaciones sin pasar por Fogasa

Ramos detalla a Mediterráneo que el órgano judicial "ya ha aprobado el procedimiento de extinción de la relación laboral de los trabajadores", de modo que desde el martes ya disponen de la documentación relacionada con los despidos, remitidos de forma telemática a los asalariados con fecha del 15 de febrero. En cuanto a los pagos, "el dinero ya estaba preparado para proceder con las transferencias, y se han abonado a partir del martes por la tarde". El importe a los trabajadores asciende a unos tres millones de euros, explica el administrador.

Interior de las instalaciones de Azteca.

Interior de las instalaciones de Azteca. / GERMAN CABALLERO

Con este mecanismo, consensuado con los representantes de los trabajadores durante la negociación del despido colectivo (ERE), los ya exempleados evitan la espera del Fogasa, y podrán recibir el importe íntegro marcado en la documentación aportada. Los empleados cobrarán 20 días por año trabajado, con un tope de 12 meses, y sin límite del Fogasa.

114 contratos extinguidos

Desde el despacho de abogados Laborea, que ha representado a una parte de la plantilla, se indica que se han remitido "114 finalizaciones de contratos". Al dinero de las indemnizaciones por despido se le sumará una cantidad adicional, "que corresponde a finiquitos o pagas extra pendientes, y que se entregarán a lo largo de la semana", añaden.

Con este paso, la mayor parte del personal de Azteca queda ya desvinculada de la firma cerámica. Pese a ello, Jesús Ramos, socio fundador de la asesoría Adade Castellón, menciona que todavía "siguen 11 personas, que saldrán de manera paulatina de la empresa para completar la liquidación", en aspectos como "la venta del estoc existente, completar los cobros pendientes de los clientes o proceder a la venta de la maquinaria".

Un año para completar la liquidación

El plazo marcado desde el juzgado para completar la liquidación es de un año. En cuanto a la posibilidad de que haya empresas interesadas en comprar las instalaciones de Azteca, el administrador expone que todavía no se han recibido ofertas, a la espera de que haya propuestas en los próximos meses.

Noticias relacionadas y más

La extinción de empleos en esta mercantil ha afectado a unas 120 personas. Primero quedaron incluidas en un ERTE, y a finales de enero fue cuando se firmó el despido colectivo. La situación afecta a cuatro mercantiles: Horkios Gestión SA, Azteca Products & Services, Kerstone SLU y Kilion Internacional SLU. El grupo era propiedad de Vicente Nomdedeu, expresidente de la patronal azulejera Ascer, que este verano dimitió del cargo ante las circunstancias adversas de sus empresas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crisis: una empresa cerámica negocia el despido de la mayoría de su plantilla
  2. Una empresa cerámica de Castellón recibe el visto bueno para incorporar un nuevo horno
  3. Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
  4. Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
  5. Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida
  6. Esperanza en una azulejera de Castellón en concurso de acreedores: propuesta de compra y quedarse con los trabajadores
  7. La empresa cerámica Codicer echa el cierre y firma el despido de su plantilla
  8. Despidos en una empresa cerámica de Castellón: 120 empleados, afectados por un ERE

Nuevo paso en la liquidación de una emblemática azulejera: tres millones de euros para despidos

Nuevo paso en la liquidación de una emblemática azulejera: tres millones de euros para despidos

El nuevo horno eléctrico de Equipe Cerámicas ya está más cerca: hay fecha para su entrada en funcionamiento

El nuevo horno eléctrico de Equipe Cerámicas ya está más cerca: hay fecha para su entrada en funcionamiento

Las ventas de cerámica en norteamérica: estancamiento de la construcción en EEUU y mejoras en Canadá

Las ventas de cerámica en norteamérica: estancamiento de la construcción en EEUU y mejoras en Canadá

El Instituto de Tecnología Cerámica recibe un prestigioso premio

El Instituto de Tecnología Cerámica recibe un prestigioso premio

La patronal de la cerámica retoma el diálogo con el Gobierno ante la amenaza regulatoria de la Unión Europea

La patronal de la cerámica retoma el diálogo con el Gobierno ante la amenaza regulatoria de la Unión Europea

Dirigentes de la UE ven urgente tomar decisiones que la cerámica de Castellón lleva años pidiendo

Dirigentes de la UE ven urgente tomar decisiones que la cerámica de Castellón lleva años pidiendo

Porcelanosa aumenta su facturación un 20% en Cataluña y abrirá una tienda en Tarragona

Porcelanosa aumenta su facturación un 20% en Cataluña y abrirá una tienda en Tarragona

Pamesa se incorpora al capital de Umbrella Global Energy como socio industrial de referencia

Pamesa se incorpora al capital de Umbrella Global Energy como socio industrial de referencia
Tracking Pixel Contents