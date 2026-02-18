Nuevo paso en la liquidación de una emblemática azulejera: tres millones de euros para despidos

El final de las empresas que se han visto obligadas a cerrar en Castellón por dificultades financieras suele ir ligado a problemas para el cobro de las indemnizaciones a los trabajadores. En muchos casos, el pago se demora varios meses y acaba siendo asumido por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Hay excepciones. La industria Azteca, en l'Alcora, arrastraba problemas monetarios desde hacía años, que derivaron en la suspensión de la actividad el pasado verano y la posterior presentación de un concurso de acreedores. El administrador concursal elegido, Jesús Ramos, ya ha recibido el visto bueno del Juzgado de lo Mercantil de Castellón a su plan de liquidación, mientras que ya se ha resuelto el apartado relacionado con el abono pendiente a los empleados.

Indemnizaciones sin pasar por Fogasa

Ramos detalla a Mediterráneo que el órgano judicial "ya ha aprobado el procedimiento de extinción de la relación laboral de los trabajadores", de modo que desde el martes ya disponen de la documentación relacionada con los despidos, remitidos de forma telemática a los asalariados con fecha del 15 de febrero. En cuanto a los pagos, "el dinero ya estaba preparado para proceder con las transferencias, y se han abonado a partir del martes por la tarde". El importe a los trabajadores asciende a unos tres millones de euros, explica el administrador.

Interior de las instalaciones de Azteca. / GERMAN CABALLERO

Con este mecanismo, consensuado con los representantes de los trabajadores durante la negociación del despido colectivo (ERE), los ya exempleados evitan la espera del Fogasa, y podrán recibir el importe íntegro marcado en la documentación aportada. Los empleados cobrarán 20 días por año trabajado, con un tope de 12 meses, y sin límite del Fogasa.

114 contratos extinguidos

Desde el despacho de abogados Laborea, que ha representado a una parte de la plantilla, se indica que se han remitido "114 finalizaciones de contratos". Al dinero de las indemnizaciones por despido se le sumará una cantidad adicional, "que corresponde a finiquitos o pagas extra pendientes, y que se entregarán a lo largo de la semana", añaden.

Con este paso, la mayor parte del personal de Azteca queda ya desvinculada de la firma cerámica. Pese a ello, Jesús Ramos, socio fundador de la asesoría Adade Castellón, menciona que todavía "siguen 11 personas, que saldrán de manera paulatina de la empresa para completar la liquidación", en aspectos como "la venta del estoc existente, completar los cobros pendientes de los clientes o proceder a la venta de la maquinaria".

Un año para completar la liquidación

El plazo marcado desde el juzgado para completar la liquidación es de un año. En cuanto a la posibilidad de que haya empresas interesadas en comprar las instalaciones de Azteca, el administrador expone que todavía no se han recibido ofertas, a la espera de que haya propuestas en los próximos meses.

La extinción de empleos en esta mercantil ha afectado a unas 120 personas. Primero quedaron incluidas en un ERTE, y a finales de enero fue cuando se firmó el despido colectivo. La situación afecta a cuatro mercantiles: Horkios Gestión SA, Azteca Products & Services, Kerstone SLU y Kilion Internacional SLU. El grupo era propiedad de Vicente Nomdedeu, expresidente de la patronal azulejera Ascer, que este verano dimitió del cargo ante las circunstancias adversas de sus empresas.