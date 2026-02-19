La maquinaria cerámica recupera la feria Sima Event como escaparate del sector

La cerámica hecha en España es un referente internacional, y parte de este prestigio se debe a las innovaciones incorporadas por las empresas de maquinaria y bienes de equipo para el sector. A finales de febrero, Castellón acoge numerosas actividades para dar a conocer las novedades del azulejo, y la maquinaria tendrá como gran escaparate en 2026 la feria Sima Event, que mostrará las novedades de un grupo de compañías punteras.

La cita se desarrollará del 23 al 27 de febrero en las instalaciones de la compañía Kerajet. Sus responsables detallan que se trata del acontecimiento "de referencia de maquinaria industrial española, consolidándose como el gran escaparate internacional de innovación tecnológica aplicada al sector cerámico y de superficies".

Un escaparate tecnológico internacional

En esta nueva edición, Sima Event se desarrollará bajo el lema Discover the Future of Tiles. Importantes compañías españolas "presentarán en exclusiva sus últimos desarrollos en automatización, digitalización, eficiencia energética, impresión digital, sistemas de corte, manipulación inteligente y soluciones integrales para la fabricación avanzada de azulejos y superficies".

Acudirán ocho firmas participantes: Chumillas Technology, Dialev Technology, Kerajet, Maincer, Tass, Keeltek, Innova y Xieta. Con el precedente de las ediciones anteriores y los continuos avances tecnológicos que acompañan a los procesos industriales, esta feria "se posiciona como una plataforma estratégica donde fabricantes, distribuidores y profesionales del sector podrán descubrir tecnologías de última generación diseñadas para optimizar procesos productivos, mejorar la sostenibilidad y aumentar la competitividad en los mercados internacionales".

Innovación y descarbonización

De esta manera, los asistentes podrán conocer de primera mano las soluciones adoptadas ante desafíos tan importantes como la utilización de la inteligencia artificial, el ahorro de costes y la adecuación de las líneas productivas a la descarbonización.

Esta cita dará a conocer las principales novedades del sector. / ERIK PRADAS

Por otro lado, la organización menciona que Sima Event "no es solo una feria, sino un espacio de networking, conocimiento e intercambio tecnológico donde se definirán las tendencias que marcarán el futuro del sector cerámico y de maquinaria industrial". Un punto de encuentro en el que compartir experiencias y analizar las tendencias de futuro.

Perfil de los asistentes

A lo largo de esta semana acudirán profesionales de todos los ámbitos de la construcción y el diseño para descubrir "las soluciones más innovadoras desarrolladas por la industria española". Entre ellos, se espera a fabricantes, ingenieros, arquitectos, distribuidores y representantes internacionales, aprovechando la presencia en Castellón de personas de todo el mundo para descubrir la importancia del azulejo hecho desde la provincia.