Novedades sobre las exportaciones de la cerámica: así ha afectado la guerra arancelaria al principal sector de Castellón

El sector cerámico de Castellón exporta casi tres cuartas partes de todo lo que produce. De hecho, es uno de los actores económicos españoles que más contribuyen a equilibrar la balanza comercial entre importaciones y exportaciones. Esta fortaleza del exterior tiene como contrapartida el impacto de factores externos, como tensiones entre países o la guerra arancelaria de Estados Unidos.

El Ministerio de Economía ha dado a conocer los datos de exportaciones del mes de diciembre, con lo que ya se puede hacer una foto aproximada del efecto de las tensiones comerciales globales en el símbolo económico de la provincia. Las cifras totales de 2025 arrojan ventas por valor de 3.485,25 millones de euros, lo que supone un escaso incremento del 0,2% respecto al cierre del ejercicio anterior. Pese a ello, mejoran las expectativas que se había marcado la patronal azulejera, Ascer, que semanas atrás estimó que las exportaciones oscilarían entre el -3% y el 0%.

Evolución a lo largo del año

A pesar de este pequeño avance, se detecta cómo los envíos de cerámica al exterior han ido de más a menos a medida que ha avanzado el año. En diciembre hubo ventas por 248,42 millones de euros, lo que supone un retroceso del 5,72% respecto al tramo final de 2024.

Los movimientos de Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la presidencia han tenido un papel clave en estos números. Este país es el principal cliente de la cerámica española desde 2020. Las amenazas de imponer fuertes gravámenes a los productos europeos provocaron un acopio de materiales en los primeros meses del año. En verano, cuando se acordó el arancel del 15%, las ventas se estabilizaron y posteriormente se han registrado retrocesos. El acumulado de 2025 refleja una ligera caída del 0,82%, con 466,39 millones de euros.

Los principales clientes de la cerámica. / Juan Carlos Gozalbo

Principales mercados internacionales

En la segunda posición se mantiene Francia, con 379,15 millones de euros en ventas. Un año más continúa la contracción en uno de los mercados clave para el Tile of Spain, en esta ocasión con un descenso del 5,84%. Una nota más positiva llega desde el Reino Unido, que tras varios años de descensos remonta en 2025, con 207,73 millones de euros y un incremento del 2,7%.

La cuarta posición la ocupa Italia, que cae un 4,35%, mientras que el top 5 se completa con Israel, que crece un 17,09%. Marruecos también se muestra al alza, con una subida del 13,18%. En cuanto a Alemania, baja un 3,24%, en una evolución similar a la de Francia: el motor de Europa atraviesa incertidumbres económicas y políticas que repercuten en la construcción y en la compra de materiales para reformas y nuevos proyectos.

Mercado nacional al alza

Desde Ascer aportarán sus valoraciones detalladas en la comparecencia prevista para el próximo martes, dentro del evento Time of Spain, si bien han avanzado que el mercado nacional "se está comportando mejor que el de exportación" en los últimos meses, gracias al empuje del sector del ladrillo.

De hecho, los datos de producción reflejan un crecimiento del 2,7% en 2025, lo que apunta a que esta subida se debe principalmente a las ventas en España, en contraste con la desaceleración de las exportaciones cerámicas.