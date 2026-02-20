Uno de los alcaldes más famosos de España visita una de las empresas del grupo Pamesa

Las empresas de la industria azulejera de Castellón reciben cada año numerosas visitas de distribuidores y arquitectos, que pueden comprobar en persona cómo son los productos que salen cada día de sus factorías. La mayoría de ellos son personas anónimas, aunque en ocasiones son personas conocidas en diferentes ámbitos las que recorren los expositores.

El capítulo más reciente se ha dado este viernes en las instalaciones de una de las empresas pertenecientes al Grupo Pamesa. Uno de los alcaldes más mediáticos de Cataluña (y de toda España), Xavier García Albiol, ha visitado las instalaciones de Ascale, la firma del grupo de Fernando Roig dedicada a la fabricación de piezas de gran formato.

Visita institucional a Ascale

García Albiol es el alcalde de una de las ciudades más grandes de Cataluña, Badalona, y ganó las pasadas elecciones municipales por mayoría absoluta. Es habitual ver sus intervenciones en debates televisivos, donde defiende sus posturas —en ocasiones controvertidas— sobre seguridad ciudadana, inmigración o la actualidad de la comunidad vecina. También es sonada su disputa con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, sobre la altura de sus respectivos árboles de Navidad.

En su mensaje en redes sociales, García Albiol mostró su agradecimiento por la invitación a la fábrica de Ascale, en l'Alcora. "Ha sido una experiencia muy enriquecedora conocer de primera mano sus últimas novedades y comprobar cómo está evolucionando el sector cerámico, un referente industrial clave en nuestro país que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la excelencia", añadió.

Industria y promoción internacional

Además de recorrer la exposición, vio las instalaciones de fabricación y se le entregó una camiseta del Villarreal CF con su nombre impreso a la espalda. Ascale es uno de los patrocinadores de este club.

El alcalde de Badalona quiso "agradecer especialmente a Fernando Roig y a su familia su amabilidad y cercanía durante la visita", para terminar su intervención con una defensa del sector industrial.

Esta visita se produce justo antes del comienzo de la quinta edición de Cerámica Experience, el evento de Pamesa Grupo Empresarial, en el que dará a conocer los principales diseños y las novedades de sus ocho marcas.