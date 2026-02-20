Pamesa ultima los preparativos de su quinta Cerámica Experience con una apuesta por la tecnología

Las ocho marcas de Pamesa Grupo Empresarial ya ultiman los preparativos de la quinta edición de Cerámica Experience. Se trata de un evento de referencia, que comienza el lunes 23 de febrero, y que reunirá a más de 5.000 profesionales procedentes de todo el mundo. Los asistentes conocerán las nuevas propuestas y tendencias en cerámica de Pamesa, Ecoceramic, Geotiles, Navarti, Prissmacer, Tau, Ascale y Natucer, la incorporación más reciente.

Bajo el lema Una semana para brillar, esta convocatoria promete sorprender con propuestas que destacan la capacidad expresiva del material cerámico y su potencial para transformar cualquier espacio.

Innovación tecnológica y formato modular

El grupo presenta importantes innovaciones. Entre ellas sobresale Gravita, una combinación de tecnologías digitales avanzadas que permite integrar con precisión gráfica y relieve, aportando a las piezas cerámicas una riqueza visual y táctil diferencial. Este concepto parte de un formato base de 120x120 cm, del que derivan otros como 20x120, 60x120, 30x60 y 60x60. Esta estructura favorece la modularidad y asegura la perfecta integración entre piezas, facilitando composiciones versátiles, equilibradas y adaptables a distintos entornos.

Pamesa presenta series como Ergon, Opulus o Pamstone, que reinterpretan la fuerza y la naturalidad de la piedra desde una mirada contemporánea. Propuestas como Odyssey, Velhira, Crown o Namibia trasladan, por su parte, la elegancia del mármol a superficies de gran impacto visual. Las colecciones Mix&Match amplían además las posibilidades creativas mediante el juego de relieves, combinaciones y ritmos visuales en revestimiento.

Los asistentes podrán percibir las innovaciones del grupo. / KMY ROS

Evolución de las marcas del grupo

Las colecciones más reconocidas de Navarti evolucionan para ofrecer propuestas cada vez más completas y polivalentes, muchas de ellas ahora también en formato 100x100. Se incorporan nuevos relieves diseñados para aportar textura, ritmo y juego de luces, así como nuevos colores que actualizan su lenguaje cromático.

Frente a los formatos expositivos tradicionales, el nuevo espacio de Ecoceramic apuesta por una arquitectura fluida, con geometrías orgánicas y volúmenes suaves que invitan al visitante a experimentar el material desde una perspectiva sensorial. La iluminación, cuidadosamente diseñada, potencia texturas y matices cromáticos, generando atmósferas que evolucionan a lo largo del recorrido.

Showrooms y propuestas experienciales

Geotiles propone un viaje hacia lo esencial con su recién inaugurado showroom, Geoda, donde la cerámica revela su potencial expresivo a través de la interacción con la luz. De esta idea nace también una colección con el mismo nombre, una propuesta que establece un diálogo entre naturaleza y diseño.

Desarrolladas bajo el universo Gravita, Prissmacer presenta GV Elite, de carácter elegante y arquitectónico; GV LAB. ART, con un enfoque más experimental y expresivo; y GV LAB. Stonehill, inspirada en la fuerza y la naturalidad de la piedra. Completan estas novedades GV LAB. Concept, orientada a proyectos contemporáneos que buscan un diseño conceptual y diferenciador, y GV Native, que reinterpreta la esencia de los materiales naturales desde una visión actual y tecnológica.

Nuevas sedes y acabados innovadores

El showroom de Tau inicia una nueva etapa concebido como un espacio plenamente experiencial, donde el visitante no solo descubre producto, sino que vive la cerámica desde la emoción, la tecnología y la interacción directa con el material. Destacan Campaspero y Lithos, dos colecciones que nacen de la esencia más pura de la materia natural.

La actividad se desarrollará a partir del 23 de febrero. / KMY ROS

Ascale refuerza su compromiso con el desarrollo de superficies de alto valor añadido mediante una clara apuesta por la investigación en acabados y texturas como elemento diferenciador. La firma consolida dos acabados ya introducidos en Cersaie 2025, Velvet 3D y Velvet VeinTouch, que amplían las posibilidades expresivas del material y refuerzan su posicionamiento en proyectos de alto nivel, donde el detalle y la percepción sensorial cobran un papel protagonista.

La última incorporación del grupo, Natucer, estrena sede y showroom, un espacio de más de 500 metros cuadrados que refleja su identidad, donde volumetría cerámica y arquitectura se unen en un proyecto vanguardista pensado para mostrar su esencia. Entre sus novedades destaca Louver Rubert, que incorpora esmaltes reactivos durante su fabricación. Este proceso físico-químico garantiza que cada pieza sea única e irrepetible, con sutiles variaciones de tono, brillo y textura que aportan un carácter artesanal al producto industrial.