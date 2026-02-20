Profesionales de 15 países conocerán la industria cerámica de cerca

El 23 de febrero no empieza una nueva edición de la feria Cevisama, pero en su lugar comienza la iniciativa Time of Spain, que mostrará la potencia de la cerámica de Castellón entre distribuidores de toda España e invitados extranjeros. Dentro de este calendario se ha incluido una misión internacional, con la presencia de 50 periodistas especializados en cerámica, arquitectura y diseño, procedentes de 15 países, gracias al apoyo del ICEX.

Estas personas proceden de Alemania, Armenia, Bielorrusia, Brasil, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Lituania, Marruecos, Polonia, Reino Unido y Rusia. A lo largo de tres días, los invitados podrán conocer el proceso de fabricación en la provincia, con sus innovaciones tecnológicas, novedades en diseño de producto o la apuesta por la sostenibilidad.

Agenda y premios del sector

La agenda comenzará el lunes con una visita guiada por la Ruta de la Cerámica de Castelló, a la que seguirá al día siguiente la conferencia de prensa internacional —que en los años precedentes se hacía dentro de Cevisama— en la que dirigentes de Ascer darán a conocer los últimos datos sobre el sector y los planes de futuro. Acto seguido se entregarán los Premios Cerámica en las categorías de arquitectura, interiorismo, trabajo fin de máster y periodismo.

La misión incluirá la visita a instalaciones de fabricación, la muestra de trabajos ganadores del concurso CRU de la Diputación o una visita a Onda, que incluirá un taller sobre tendencias cerámicas a cargo del Observatorio de Tendencias del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC).

Estrategia de internacionalización

En paralelo a la misión de prensa, Ivace Internacional organiza esta semana una misión inversa de distribuidores de Estados Unidos y la próxima semana con compradores británicos, reforzando así la estrategia de internacionalización del sector y multiplicando el impacto de Time of Spain.