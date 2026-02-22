Grupo B&T, socio clave para la industria cerámica

El mercado cerámico español confirma su confianza en el Grupo B&T. El 2026 ha comenzado con señales muy positivas para el histórico fabricante italiano de plantas completas para la industria cerámica, que refuerza su posicionamiento en la península ibérica gracias a una cartera de pedidos de gran relevancia. Tanto es así, que los principales grupos industriales del sector continúan apostando por las tecnologías del Grupo, reconociéndolo como un socio capaz de interpretar y anticipar la evolución del mercado.

En los últimos años, los criterios de inversión se han vuelto cada vez más selectivos, orientados a maximizar la relación entre capital invertido, productividad y eficiencia industrial. El Grupo B&T ha sabido interpretar este cambio adaptando su estrategia y consolidando una oferta tecnológica capaz de responder a las nuevas necesidades del mercado global: innovación, competitividad económica y calidad industrial siguen siendo los pilares de la propuesta del Grupo.

En este contexto, el Grupo B&T se confirma como socio tecnológico para plantas completas destinadas a la producción de grandes formatos y formatos tradicionales, diseñadas para optimizar los procesos productivos y acompañar a los clientes en los programas de ampliación y modernización de sus líneas. Entre las soluciones más demandadas por el mercado español destaca Supera®, la prensa sin molde de la marca Siti, capaz de incrementar notablemente la productividad (hasta poder alimentar simultáneamente tres hornos de placas en una de las ultimas instalaciones realizadas en la provincia), garantizando al mismo tiempo una elevada flexibilidad en los cambios de formato y un resultado estético distintivo del producto final.

La tecnología digital de Projecta, Dryfix. / Mediterráneo

El valor estético de las superficies se potencia además con las tecnologías digitales de Projecta: Dryfix y Effecta para la creación de superficies tridimensionales, junto con las plataformas Ikon, Pro, Blaze y Next para decoraciones de altísima definición. Completan la oferta las tecnologías de Ancora, entre ellas la turbo-pulidora Vortex, diseñada para obtener acabados superficiales de alta calidad.

Las soluciones de cocción desarrolladas por el Grupo contribuyen asimismo a la reducción de los consumos energéticos y de las emisiones de CO₂2, en línea con las más recientes directivas ambientales europeas y con los programas de eficiencia industrial emprendidos por los principales fabricantes españoles.

Soporte técnico y comercial

Un papel determinante lo desempeña la filial B&T Ibérica, presencia histórica del Grupo en el territorio, que garantiza un soporte técnico y comercial constante y representa un punto de referencia directo para los clientes locales. Precisamente en Castellón, sede de la filial, del 23 de febrero al 23 de marzo de 2026 tendrá lugar un mes de Open House, concebido como un espacio de encuentro y diálogo con el mercado. Durante la iniciativa será posible ver nuevos productos realizados con las tecnologías del Grupo, como anticipo de las novedades que se presentarán en Tecna.

La renovada confianza de los principales grupos industriales españoles, junto con las inversiones iniciadas a comienzos de 2026, confirma la solidez del Grupo B&T y la capacidad de sus soluciones para responder de forma concreta a las necesidades de eficiencia, productividad y sostenibilidad en un entorno competitivo en constante evolución.