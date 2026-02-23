Argenta, una experiencia actual y sensorial

Argenta Cerámica celebra una nueva edición de The Essential Tile Meeting, su encuentro internacional dirigido a distribuidores, arquitectos e interioristas, que se celebra del 23 al 27 de febrero de 2026 en sus instalaciones de Vila-real.

Consolidado como un evento propio dentro del calendario cerámico internacional, el evento alcanza este año su quinta edición, reafirmando la apuesta de Argenta por un modelo de encuentro que pone el foco en la experiencia, el diálogo profesional y el valor del diseño como herramienta de conexión.

El 'showroom' de Argenta en 2025. / Mediterráneo

Durante el encuentro, se podrá realizar un recorrido por distintos espacios concebidos para explorar la cerámica desde una perspectiva sensorial y contemporánea. Una experiencia diseñada para favorecer una relación directa con el material, el espacio y el diseño, apoyada en una cuidada puesta en escena que sitúa al visitante en el centro del evento y refuerza su carácter cercano y personalizado.

Nueva plataforma

The Essential Tile Meeting 2026 servirá también como plataforma para anticipar las principales tendencias que marcarán el desarrollo de producto de Argenta este año, combinando materia, técnica y diseño desde una mirada arquitectónica. En este contexto, habrá una batería de lanzamientos exclusivos, concebidos específicamente para ser presentados en el evento.

Las nuevas propuestas abarcan desde piezas de pequeño formato y series de revestimiento, hasta colecciones completas en las que pavimento y revestimiento dialogan entre sí, ofreciendo soluciones coherentes y transversales para proyectos residenciales, contract y de prescripción arquitectónica.

Serie Bergstein de Argenta. / Mediterráneo

Dentro de este marco se inscriben líneas de trabajo ya reconocibles en Argenta, como la arquitectura mineral y sistémica representada por colecciones como Bergstein, o el lujo sostenido y equilibrado que define a la familia Eterna, entendidas como ejemplos de una manera de concebir la cerámica como sistema integral y no como producto aislado.

The Essential Tile Meeting 2026 llega acompañada de una nueva campaña gráfica desarrollada bajo el lema Connecting spaces, inspiring experiences, que pone el foco en el proceso de transformación de la materia y en la capacidad del diseño cerámico para construir identidad.