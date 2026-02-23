Argenta, una experiencia actual y sensorial
The Essential Tile Meeting alcanza este año 2026 su quinta edición
Argenta Cerámica celebra una nueva edición de The Essential Tile Meeting, su encuentro internacional dirigido a distribuidores, arquitectos e interioristas, que se celebra del 23 al 27 de febrero de 2026 en sus instalaciones de Vila-real.
Consolidado como un evento propio dentro del calendario cerámico internacional, el evento alcanza este año su quinta edición, reafirmando la apuesta de Argenta por un modelo de encuentro que pone el foco en la experiencia, el diálogo profesional y el valor del diseño como herramienta de conexión.
Durante el encuentro, se podrá realizar un recorrido por distintos espacios concebidos para explorar la cerámica desde una perspectiva sensorial y contemporánea. Una experiencia diseñada para favorecer una relación directa con el material, el espacio y el diseño, apoyada en una cuidada puesta en escena que sitúa al visitante en el centro del evento y refuerza su carácter cercano y personalizado.
Nueva plataforma
The Essential Tile Meeting 2026 servirá también como plataforma para anticipar las principales tendencias que marcarán el desarrollo de producto de Argenta este año, combinando materia, técnica y diseño desde una mirada arquitectónica. En este contexto, habrá una batería de lanzamientos exclusivos, concebidos específicamente para ser presentados en el evento.
Argenta explica las nuevas tendencias en diseño cerámico
Las nuevas propuestas abarcan desde piezas de pequeño formato y series de revestimiento, hasta colecciones completas en las que pavimento y revestimiento dialogan entre sí, ofreciendo soluciones coherentes y transversales para proyectos residenciales, contract y de prescripción arquitectónica.
Dentro de este marco se inscriben líneas de trabajo ya reconocibles en Argenta, como la arquitectura mineral y sistémica representada por colecciones como Bergstein, o el lujo sostenido y equilibrado que define a la familia Eterna, entendidas como ejemplos de una manera de concebir la cerámica como sistema integral y no como producto aislado.
The Essential Tile Meeting 2026 llega acompañada de una nueva campaña gráfica desarrollada bajo el lema Connecting spaces, inspiring experiences, que pone el foco en el proceso de transformación de la materia y en la capacidad del diseño cerámico para construir identidad.
- Crisis: una empresa cerámica negocia el despido de la mayoría de su plantilla
- Una empresa cerámica de Castellón recibe el visto bueno para incorporar un nuevo horno
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
- Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida
- Esperanza en una azulejera de Castellón en concurso de acreedores: propuesta de compra y quedarse con los trabajadores
- Nuevo paso en la liquidación de una emblemática azulejera: tres millones de euros para despidos
- La empresa cerámica Codicer echa el cierre y firma el despido de su plantilla