Ecoceramic, una visión actual y contemporánea

Ecoceramic vuelve a situar a la provincia de Castellón en el foco del sector cerámico internacional con una nueva edición de Cerámica Experience que se celebra del 23 al 27 de febrero. Una iniciativa para mostrar la evolución del diseño cerámico desde una perspectiva actual y contemporánea.

La firma de Onda presenta un espacio expositivo completamente renovado de más de mil metros cuadrados, planteado como un recorrido inmersivo en el que la cerámica se integra en ambientes cotidianos. Frente a los formatos expositivos tradicionales, Ecoceramic apuesta por una arquitectura fluida, con geometrías orgánicas y volúmenes suaves.

Cocina Sibilino. / Mediterráneo

Las nuevas colecciones de Ecoceramic se presentan integradas en espacios, lo que permite al visitante comprender la estética de cada superficie, su comportamiento, escala y aplicación final.

Sus colecciones

De forma paralela, la empresa ondense lanza un nuevo catálogo que refuerza el discurso de marca y profundiza en la identidad de sus colecciones. El contenido se articula a través de dos viviendas de inspiración mediterránea, concebidas como casas reales, donde la cerámica se integra en una arquitectura luminosa, cálida y atemporal. Más allá de una presentación de producto, el catálogo propone una manera de habitar y pone en valor la versatilidad de las colecciones y su capacidad de adaptación a distintos espacios.

Las novedades abarcan superficies inspiradas en la piedra y el mármol reinterpretadas con un enfoque contemporáneo, así como colecciones de carácter más neutro y técnico. Destacan también las propuestas para exteriores en las que el color, la textura y el relieve adquieren protagonismo manteniendo altos estándares de funcionalidad y resistencia.

Todo el proyecto se apoya en el compromiso de Ecoceramic con la innovación tecnológica, la eficiencia productiva y la sostenibilidad, integrando procesos optimizados, control de calidad en todas las fases y soluciones duraderas.