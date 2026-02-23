Fustecma, un socio estratégico para las marcas más exigentes

En un sector en el que la diferenciación lo es todo, Fustecma se ha consolidado como una firma referente en el diseño, fabricación y montaje de tiendas y estands cerámicos a medida. Con una filosofía clara resumida en su lema Diseñamos, fabricamos, solucionamos, la empresa de la Vilavella ha logrado posicionarse como un socio estratégico para las marcas más exigentes del ámbito cerámico y del equipamiento para cualquier espacio comercial y del hogar.

La clave de su éxito reside en su capacidad de controlar todo el proceso: desde la conceptualización del espacio hasta la ejecución final. Para ello, Fustecma cuenta con una infraestructura completa que incluye taller propio de madera, hierro, un centro logístico y dos showrooms especializados en cerámica, cocina y baños. Esta combinación permite desarrollar proyectos integrales, con acabados de alta calidad y tiempos de respuesta competitivos.

Innovación

Además, la compañía destaca por su apuesta por la innovación aplicada a la experiencia del cliente. Un ejemplo de ello es el reconocimiento recibido en Cevisama, donde Fustecma fue galardonada con el prestigioso Premio Alfa de Oro por la presentación de sistemas digitales para showrooms cerámicos.

Esta visión tecnológica refuerza la propuesta de valor de la firma, al conectar diseño, producto y comunicación en un mismo espacio.

Uno de los 'showrooms' de Fustecma. / Mediterráneo

En ferias internacionales, su presencia también es sinónimo de solvencia. Los fabricantes más importantes del sector confían en Fustecma para el montaje de sus estands en la feria internacional de Bolonia, uno de los escenarios más competitivos del mercado. Allí, la marca demuestra su capacidad para crear entornos impactantes, funcionales y alineados con la identidad de cada cliente.

Fustecma no solo construye espacios: construye experiencias. Y en un mercado donde cada detalle cuenta, su enfoque integral, su experiencia y su capacidad de ejecución la convierten en una garantía para quienes buscan destacar con un proyecto expositivo a la altura.