Kerajet acoge el mayor escaparate de maquinaria con una nueva edición de SIMA

SIMA Event regresa al calendario ferial de la industria cerámica. Desde hoy y hasta el 27 de febrero, las instalaciones de Kerajet en Almassora acogen una nueva edición del escaparate internacional por excelencia para empresas de maquinaria.

Bajo el lema Discover the Future of Tiles, el evento mostrará las últimas innovaciones desarrolladas por destacadas compañías españolas especializadas en ingeniería de procesos, automatización industrial, soluciones de decoración digital, sistemas de manipulación, corte y logística interna, así como tecnologías orientadas a la eficiencia energética y la sostenibilidad productiva.

Nuevos retos

Durante cinco jornadas, los asistentes podrán conocer en funcionamiento desarrollos concebidos para responder a los nuevos retos de la fabricación cerámica: mayor flexibilidad, reducción de costes, integración digital, optimización de recursos y propuestas de nuevo cuño con la inteligencia artificial como protagonista.

En esta edición participarán firmas como Chumillas Technology, Errece, Dialev Technology, Maincer, Tass, Keeltek, Innova Group y Xieta, además de la propia anfitriona, Kerajet. Desde la organización subrayan que SIMA no es únicamente un escaparate comercial, sino un «entorno donde se fomenta el intercambio de conocimiento técnico y la generación de alianzas estratégicas».

En definitiva, desde Kerajet recalcan que SIMA «no es solo una feria, sino un espacio de networking, conocimiento e intercambio tecnológico donde se definirán las tendencias que marcarán el futuro del sector cerámico».