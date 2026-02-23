Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Natucer estrena sede y ‘showroom’

La compañía de Onda presenta tres de sus nuevas series

La serie ‘Triart Box Wood’ evoca la calidez de la madera. / Mediterráneo

Yolanda Peris

Castellón

Hay espacios que cuentan historias, y el nuevo corazón de Natucer es uno de ellos. Coincidiendo con la renovación de sus oficinas centrales, la firma invita a conocer de cerca sus propuestas más ambiciosas. Un viaje por la innovación cerámica que se recorre a través de tres de sus nuevas series, demostrando que la funcionalidad y la estética artesanal pueden convivir en un mismo proyecto arquitectónico. En este contexto la firma de Onda presenta tres colecciones que sintetizan su apuesta por la innovación aplicada a la arquitectura contemporánea: Arties, Triart y Louver Rubert.

La serie Arties traslada la esencia de la piedra natural al porcelánico extruido para exteriores. Concebida para garantizar continuidad visual entre jardín, terrazas y zonas de agua, destaca por su completo sistema de piezas especiales, que resuelven con precisión coronaciones de piscina, peldaños, pasamanos y vierteaguas. Más que un pavimento, es una solución integral que asegura seguridad gracias a su acabado antideslizante Clase III y una elevada resistencia a las inclemencias climáticas. Disponible en seis tonalidades (White, Ivory, Beige, Mix, Bali y Vulcano) y en formato 30,3 x 61,3 cm, combina naturalidad y rigor técnico.

Triart explora la dimensión tridimensional del porcelánico. Su estudiada geometría genera efectos 3D que aportan profundidad y dinamismo a pavimentos y revestimientos. En especial, Triart Box Wood evoca la calidez de la madera y potencia el juego de luces y sombras, mientras que las líneas Cubus, Box y Nexo ofrecen distintas configuraciones formales para proyectos con marcada personalidad y una fuerte carga expresiva.

Por su parte, Louver Rubert redefine la celosía cerámica mediante esmaltes reactivos que hacen cada pieza única, con sutiles variaciones de tono, brillo y textura. Pensada para fachadas e interiores, permite crear juegos de luz y ventilación en cuatro colores y dos formatos, elevando el porcelánico a recurso expresivo de alto valor arquitectónico.

En conjunto, estas propuestas reflejan la capacidad de la firma Natucer para ofrecer sistemas cerámicos completos que integran diseño, prestaciones técnicas y sensibilidad estética.

