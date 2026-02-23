¿Cómo le irá a la cerámica de Castellón en 2026? Fernando Roig hace sus previsiones

El Grupo Pamesa ha dado comienzo a la quinta edición de Cerámica Experience, su evento anual en el que muestra sus principales novedades a distribuidores y arquitectos en los espacios de exposición de sus diferentes marcas. La gran novedad de este año ha sido la inauguración en Onda del nuevo showroom de la última incorporación al grupo, la firma Natucer, que desde el pasado verano forma parte del conglomerado de empresas de Fernando Roig. Unas instalaciones de 740 metros cuadrados de superficie, cuya apertura congregó a más de 200 asistentes.

Con motivo de esta puesta de largo, el presidente del grupo ha hecho sus vaticinios sobre cómo puede irle a la industria a lo largo de este recién estrenado 2026. Roig destacó la voluntad de salir adelante de los problemas que se ciernen sobre el sector. "Estamos con la incertidumbre de la energía, de la cogeneración, y otras incertidumbres que por parte del Gobierno no se despejan y que sería interesante que se despejaran", explicó.

Un año marcado por la incertidumbre

Por eso, advierte de que este año "va a ser complicado, pero todos juntos, los clientes, los proveedores y nosotros mismos vamos hacer que el 2026 sea un buen año, y tenemos que creer en la cerámica". La nueva exposición de Natucer es, para el empresario, un ejemplo de resistencia para el sector. "Todos tenemos que luchar, y a pesar de todo, lo queremos sacar adelante, y por eso creo que será un buen año", concluyó.

A este respecto, hizo un alegato a favor de los empresarios. "Tenemos que poner en valor el esfuerzo que hacemos, tanto los grandes como los más pequeños, que somos los que realmente movemos la economía, a pesar de los políticos que tenemos". "Hay que apoyarnos y hacer mucho esfuerzo entre todos para que tiremos adelante", añadió.

Aranceles y mercado estadounidense

Si hace un año había muchas dudas sobre lo que podría pasar con los aranceles de Estados Unidos, desde el viernes pasado regresan los interrogantes tras la decisión de la justicia norteamericana de rechazar los gravámenes impuestos desde la Administración Trump. Una decisión que todavía no se sabe cómo puede afectar a la industria cerámica de la provincia, que tiene en este país su principal cliente extranjero.

A este respecto, Fernando Roig valoró que la supresión de los aranceles "mejorará el consumo dentro de los Estados Unidos, ya que este gasto adicional lo asumía el consumidor final, pero ahora todos vamos a competir con las mismas armas", en el sentido de que no habrá aranceles diferenciados en función de la zona del mundo que ofrezca baldosas y azulejos. Por ello, opinó que "tendrá más tirón el producto de gama alta".

El papel de Natucer en el grupo

En la inauguración de las renovadas dependencias de Natucer, el presidente del Grupo Pamesa comenzó su discurso con un "reconocimiento a toda la gente que ha trabajado en Natucer desde el año 1988; son 38 años de un gran trabajo liderado por Manuel Rubert, que lo ha gestionado hasta el pasado año". Momento en el que entró como una marca más de Pamesa, "porque era un producto que nos podía suponer un elemento añadido, como claramente estamos viendo", al incorporar colecciones de pequeño formato, piezas especiales y extrusionado. "Es un complemento perfecto para lo que el grupo necesitaba", afirmó Roig, al mismo tiempo que felicitó la labor de todos los que han hecho posible disponer de la nueva exposición, "al haberlo tenido listo para el inicio de Cerámica Experience".

Este acto inaugural de Cerámica Experience contó con la visita de la plantilla del Villarreal CF, con su entrenador, Marcelino García Toral, y el cuerpo técnico, que conocieron las características de los productos que incorpora Natucer a Pamesa Grupo Empresarial.

Una apuesta por el valor añadido

Desde Natucer, su gerente comercial José Cantavella desgranó que el nuevo espacio de exposición "representa nuestra historia, nuestro presente y sobre todo nuestro futuro", con el nexo común de "crear cerámica con alma, con identidad propia y con una manera distinta de entender el producto". Respecto a la integración en Pamesa, "tenemos que agradecer a Fernando Roig la visión y compromiso de hacernos soñar aún más alto", y afirmó que su "firme convicción de invertir, innovar y no poner límites al crecimiento ha abierto la puerta a objetivos impensables. Gracias a esta visión, hoy hablamos de productos con valor añadido, de diseño, de calidad y de una clara orientación al futuro".