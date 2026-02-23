Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pamesa pone en valor la materia y la textura

La compañía reinterpreta la naturaleza con propuestas de estética actual y equilibrio visual

La firma de Vila-real apuesta por colecciones inspiradas en las nuevas tendencias. / Mediterráneo

Nerea Soriano

Vila-real

Pamesa Cerámica celebra una nueva edición de Cerámica Experience, un evento concebido como un punto de encuentro para profesionales del sector cerámico, la arquitectura y el interiorismo. Del 23 al 27 de febrero, las instalaciones de la firma se convierten en un espacio de exploración donde material, tecnología y diseño dialogan para mostrar las últimas novedades de la compañía. Una experiencia pensada para inspirar, descubrir nuevas tendencias y entender la cerámica como un elemento clave en la configuración de los espacios.

La edición 2026 reúne un amplio abanico de colecciones que reinterpretan piedras, mármoles y texturas decorativas, poniendo el foco en la expresividad del material y en su capacidad para transformar los ambientes.

Cada colección parte de una inspiración natural, reinterpretada con una estética actual que pone en valor la materia, la textura y el equilibrio visual de las superficies.

Pamesa se incorpora al capital de Umbrella Global Energy como socio industrial de referencia

Sus productos

Series como Ergon, Opulus o Pamstone exploran la fuerza y la naturalidad de la piedra desde una mirada contemporánea, mientras que Odyssey, Velhira, Crown o Namibia trasladan la elegancia del mármol a superficies de gran impacto visual. Las colecciones Mix&Match amplían las posibilidades creativas a través del juego de relieves, combinaciones y ritmos visuales en revestimiento.

En esta nueva edición, Pamesa continúa apostando por el desarrollo de soluciones cerámicas avanzadas, como la tecnología Gravita, que permite el uso de espesores optimizados de 7,8 mm y formatos modulares, ofreciendo una mayor versatilidad en diseño, colocación y aplicación en distintos tipos de proyecto.

Asimismo, los grandes formatos adquieren un papel protagonista, reforzando la continuidad visual de los espacios y ampliando las posibilidades de uso en interior y exterior. Una evolución constante que combina innovación técnica y funcionalidad sin renunciar a la estética.

