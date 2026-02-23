Porcelanosa Grupo abre su Muestra Internacional y hace balance de 2025: todas las cifras

Porcelanosa Grupo celebra en sus instalaciones de Vila-real la 31ª edición de su Muestra Internacional de Arquitectura Global y Diseño Interior. Una cita que se desarrolla del 23 de febrero al 6 de marzo, y en la que se dan a conocer las novedades de las siete firmas de la multinacional en 12.000 metros cuadrados de superficie expositiva, totalmente renovados en este 2026.

Con motivo de esta actividad, que reúne a visitantes de todo el mundo, Porcelanosa ha hecho balance de sus resultados 2025. Una de las cifras que más han destacado es el apartado de inversiones industriales y desarrollo comercial (capex). Un capítulo al que han destinado 102 millones de euros en el pasado ejercicio. La mayor parte de este dinero, con un 70%, se destinó a la ampliación de la planta de producción del porcelánico de gran formato, así como a la planta de producción de su nueva marca Undora, una superficie mineral compuesta por excedentes cerámicos y de mármol, desarrollada internamente por la firma Krion.

Inversión y expansión internacional

En cuanto al 30% restante, se ha producido la adquisición del edificio en Chile donde Porcelanosa tiene su tienda desde 2017, y la compra de un nuevo inmueble en México, que se está remodelando para su apertura durante el presente año.

El balance económico revela un ebitda (beneficio antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de más de 100 millones de euros, "que refleja una gestión eficiente de los recursos; orientada al crecimiento sostenible y a la generación de valor a largo plazo. Este indicador, junto al ratio de solvencia, que sobrepasa el 3%, demuestra que la empresa mantiene su posicionamiento nacional e internacional en un contexto global dinámico, reforzando su capacidad de adaptación, su solidez financiera y la confianza de clientes y colaboradores", mencionan desde la compañía.

Nuevos mercados y crecimiento de plantilla

Respecto a los mercados internacionales, Porcelanosa hace referencia a "la evolución favorable de mercados estratégicos como Asia y África, donde la firma continuó reforzando su presencia y posicionamiento de marca". Para los próximos meses está contemplada "la apertura de puntos de venta propios en Melbourne, Singapur y Copenhague, una apuesta por la expansión internacional y por un modelo de negocio en que la relación de proximidad con clientes y prescriptores se fortalece a través de puntos de venta físicos". A nivel nacional, dentro del presente año, la firma abrirá tiendas propias en Tarragona, León y Sevilla. Recientemente, se han inaugurado los showrooms de Bilbao y Huelva.

Dentro del repaso a los principales números del pasado año, el personal creció un 3% a nivel global y un 6% en el ámbito local. Actualmente, el equipo humano en la provincia de Castellón asciende hasta las 2.900 personas, representando el 57,8% de la plantilla. Al personal ubicado en la sede central de la multinacional se suman 640 profesionales en el resto de España y 1.473 en el ámbito internacional. En el cómputo global, la compañía supera los 5.000 empleados en todo el mundo.

Impacto económico y experiencia gastronómica

Unas magnitudes que tienen su impacto con una contribución fiscal de 85 millones de euros en 2025, "evidenciando su papel activo y el impacto directo de su actividad en el desarrollo económico nacional". Además, Porcelanosa Grupo colabora con diferentes instituciones educativas, destacando así el Aula Talento y Excelencia, creada conjuntamente con la Universitat Jaume I (UJI), y a partir de la cual se promueven actividades y visitas a las instalaciones centrales de la compañía. Por otro lado, cabe mencionar la participación de Porcelanosa como miembro del patronato de la Cátedra Líderes – Cultura Directiva y Empresarial de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Dentro de las actividades de la Muestra Internacional, se consolida el servicio de restauración en sus instalaciones. "Con la colaboración de restaurantes de la provincia de Castellón y reconocidos chefs, la compañía ofrece a los participantes ocho propuestas gastronómicas únicas", apuntan. Esto tiene como complemento una serie de afterworks —de lunes a jueves, ambas semanas— que fusionan cultura, diseño, gastronomía y ocio. "Estos encuentros pondrán el broche de oro a cada jornada, invitando a los visitantes a conocer la aplicación de los materiales en un contexto social e impulsando el intercambio de experiencias y la inspiración", reportan desde Porcelanosa.