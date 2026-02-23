Raminatrans: solidez y experiencia en logística

El ejercicio 2026 se presenta como un año clave para la industria cerámica y para las empresas que forman parte de su cadena de valor. En un entorno marcado por la reconfiguración de los flujos comerciales internacionales, la necesidad de una mayor eficiencia en los costes operativos y la adaptación continua de las cadenas de suministro, la logística se ha convertido en un factor estratégico para la competitividad del sector. En este contexto, Raminatrans Castellón cumple 25 años de trayectoria, consolidada como uno de los operadores logísticos de referencia para la industria cerámica y en un momento de clara expansión del negocio. La compañía afronta este aniversario reforzando su posicionamiento como socio estratégico para las empresas exportadoras, con una propuesta de servicios cada vez más amplia y adaptada a un mercado global cambiante.

El sólido posicionamiento internacional de Raminatrans Castellón se apoya en su experiencia contrastada en mercados clave y en su capacidad para ofrecer un servicio logístico integral, capaz de dar respuesta a cualquier destino. A lo largo de estos 25 años, la empresa ha acompañado a la industria cerámica en su proceso de internacionalización, consolidando tráficos hacia África, Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe, entre otros mercados.

La garantía de la experiencia

Tal y como señala Vicente Ramos, director general de Raminatrans Castellón, "la experiencia acumulada durante estos años y el profundo conocimiento de los mercados internacionales nos permiten anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes y ofrecer soluciones logísticas eficientes, incluso en escenarios de elevada exigencia operativa».

Por su parte, la directora comercial de la compañía, Esther Pérez, destaca que «la fortaleza de Raminatrans Castellón radica en la combinación de pertenecer a un grupo logístico internacional como es Grupo Raminatrans y, al mismo tiempo, contar con un conocimiento muy profundo del tejido empresarial de la provincia y, en especial, de la industria cerámica. Esta dualidad nos permite ofrecer un servicio cercano, flexible y altamente especializado».

La evolución del sector ha impulsado también una mayor demanda de servicios logísticos de valor añadido, más allá del transporte tradicional. En este sentido, Raminatrans Castellón ha reforzado áreas como el almacenaje, el repaletizado, el picking, el transporte por carretera completo y en grupaje, así como los envíos de paletería con servicios de entrega en 24/48 horas, cada vez más demandados por la industria.

Para dar respuesta a estas necesidades, la compañía cuenta con dos centros logísticos completamente equipados: uno en Vila-real, con 7.000 m² de superficie cubierta y 5.000 m² de campa, y otro en Castellón, donde se ubican las oficinas centrales, con 5.000 m² de nave y 2.000 m² de campa.