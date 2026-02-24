Almassora, epicentro de la innovacion industrial cerámica

Almassora se sitúa en el epicentro de la innovación industrial con la inauguración de SIMA Event 2026, que se celebra en las instalaciones de Kerajet, bajo el lema Discover the Future of Tiles. El certamen reúne a las empresas más punteras en tecnología aplicada a la fabricación avanzada de azulejos y superficies.

La alcaldesa, María Tormo, participó ayer en la apertura junto al director general de Industria, Julio Delgado; la edila de Promoción Económica y Empleo, Silvana Rovira; y el edil de Industria, Vicente Martínez-Galí. En esta edición participan firmas como Chumillas Technology, Errece, Dialev Technology, Kerajet, Maincer, Tas, Keeltek, Innova y Xieta, que presentan avances en automatización, digitalización, eficiencia energética, impresión digital, sistemas de corte y soluciones inteligentes para optimizar procesos productivos.

Durante la visita institucional, Tormo destacó que SIMA es «mucho más que una feria», al considerarla un escaparate global que demuestra la capacidad del sector para liderar la transformación tecnológica apostando por la sostenibilidad, la digitalización y la competitividad. También afirmó que el futuro del sector pasa por la tecnología desarrollada en el municipio, por empresas que generan empleo de calidad y sitúan a Almassora en el mapa industrial internacional.

José Vicente Tomás ejerció de anfitrión y acompañó a Tormo y el resto de invitados por las instalaciones de Kerajet. / Mediterráneo

Homenaje

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a José Vicente Tomás por su trayectoria al frente de Kerajet, empresa anfitriona del evento. La alcaldesa le entregó una Caldera, símbolo de Almassora, en reconocimiento a su visión, esfuerzo y compromiso con la innovación, destacando su contribución a consolidar al municipio como referente internacional en maquinaria cerámica, su apuesta por la I+D y su defensa de una Europa líder en tecnología.

Por su parte, Julio Delgado reafirmó el apoyo del Consell al sector cerámico por su carácter estratégico a nivel nacional y europeo. Aseguró que el Gobierno valenciano estará al lado de empresas y trabajadores en un momento clave para la competitividad industrial y recordó líneas de apoyo como el programa Inpyme, destinado a impulsar modernización, eficiencia energética e internacionalización de pymes industriales vinculadas al clúster cerámico. Asimismo, señaló que la Generalitat acompañará al sector ante las instituciones europeas en cuestiones como costes energéticos, competencia internacional y regulación medioambiental.

Entre las novedades incluidas en SIMAEvent 2006 destacó Lola, la primera azafata de feria basada en inteligencia artificial, capaz de ofrecer información personalizada sobre expositores, productos, ubicación de stands, agenda y actividades, además de realizar llamadas para localizar personas dentro del recinto y comunicarse en varios idiomas.