Argenta presenta la quinta edición de The Essential Tile Meeting

Argenta Cerámica celebra la quinta edición de The Essential Tile Meeting, su encuentro internacional de referencia dirigido a distribuidores, arquitectos e interioristas. El evento se inauguró ayer y estará abierto al público y profesionales hasta el próximo viernes 27 de febrero en las instalaciones de la firma en Vila-real.

Consolidado dentro del panorama cerámico internacional, The Essential Tile Meeting regresa como un evento propio y reconocible que alcanza su quinta edición reafirmando el compromiso de Argenta con un formato basado en la experiencia, el intercambio profesional y el diseño entendido como vínculo entre personas, espacios y materiales.

La cita está dirigida a distribuidores, arquitectos e interioristas. / Argenta

Durante el encuentro, los asistentes podrán recorrer diferentes ambientes concebidos para descubrir la cerámica desde una óptica contemporánea y sensorial. Un planteamiento expositivo que invita a la interacción directa con el material y el espacio, apoyado en una cuidada y elaborada escenografía que sitúa al visitante en el centro de la experiencia y refuerza el carácter cercano y personalizado de este evento.

Exposición permanente

El espacio que acoge The Essential Tile Meeting está concebido como una exposición permanente, activa más allá de las fechas del encuentro. Esta continuidad forma parte del ADN del proyecto y lo distingue de los formatos expositivos tradicionales de carácter temporal, apostando por una relación duradera con el diseño y el producto.

La cita está dirigida a distribuidores, arquitectos e interioristas. / Argenta

La edición 2026 de The Essential Tile Meeting actúa también como marco para presentar las principales líneas de desarrollo que definen el producto de Argenta para el próximo año. Una propuesta integral que combina materia, tecnología y diseño desde una perspectiva arquitectónica.

Lanzamientos exclusivos

En este contexto, el encuentro acoge la presentación de diversos lanzamientos exclusivos, creados específicamente para mostrarse durante el evento. Las novedades incluyen desde piezas de pequeño formato y colecciones de revestimiento, hasta series completas en las que pavimento y revestimiento se complementan, ofreciendo soluciones coherentes para proyectos residenciales, contract y de prescripción.

Estas propuestas se inscriben en líneas ya consolidadas dentro del universo Argenta, como la aproximación mineral y sistémica presente en colecciones como Bergstein, o el concepto de lujo equilibrado y atemporal que define a la familia Eterna, ejemplos de una manera de entender la cerámica como un sistema global y no como un elemento aislado.

Campaña gráfica

Además, The Essential Tile Meeting 2026 llega acompañado de una nueva campaña gráfica desarrollada bajo el lema ‘Connecting spaces, inspiring experiences’, que pone el acento en la transformación de la materia y en la capacidad del diseño cerámico para generar identidad y emoción en los espacios.

La propuesta visual se construye a partir de acabados de inspiración natural, una paleta de tonos neutros y una estética elegante y depurada, alineada con los valores de Argenta Cerámica y su visión del diseño y la arquitectura contemporánea.

De esta manera, la quinta edición del encuentro se articula en torno a tres ejes fundamentales: esencia, experiencia y conexión. Estos conceptos estructuran tanto el discurso expositivo como la narrativa visual del evento y reflejan la apuesta de Argenta por la innovación, la colaboración y la excelencia estética.