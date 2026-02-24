Nuevo movimiento en la cerámica de Castellón: Equipe pasa a manos del grupo austriaco Wienerberger

Nuevo movimiento en la cerámica de Castellón. La compañía de la provincia Equipe Cerámicas afronta una nueva etapa en su trayectoria tras el anuncio de la venta del grupo Italcer, del que forma parte, a la firma internacional dedicada a los materiales y soluciones innovadoras para la construcción Wienerberger, de origen austriaco.

Equipe fue el origen del actual grupo Italcer después de incorporarse en 2018 al proyecto impulsado por Miura Partners. En ese momento, la firma, especializada en pequeño formato cerámico y con sede productiva en la provincia de Castellón, facturaba 30 millones de euros. Desde entonces, ha triplicado su volumen de negocio, ha reforzado su presencia en Estados Unidos y Europa y ha ampliado su capacidad industrial, pasando de una a cuatro plantas productivas en España.

Integración en 2021

En 2021, Equipe se integró formalmente en Italcer con el objetivo de crear un grupo europeo de superficies cerámicas premium con mayor escala y capacidad de consolidación sectorial. Desde entonces, el grupo ha realizado ocho adquisiciones y ha extendido su presencia industrial hasta alcanzar 11 plantas en Italia y España, con una facturación cercana a los 350 millones de euros en 2025.

Además del crecimiento industrial, Italcer —y dentro del grupo, Equipe— ha apostado por la innovación y la sostenibilidad, convirtiéndose en el primer productor europeo de revestimientos y pavimentos cerámicos en operar un horno 100% eléctrico, entre otras iniciativas.

La entrada de Wienerberger como nuevo accionista de control busca abrir una etapa de crecimiento respaldada por un grupo con fuerte presencia internacional y una estrategia centrada en la diversificación y la construcción sostenible.

Pendiente del 'OK' de Competencia

Desde sus instalaciones en Figueroles y Onda, Equipe se ha consolidado como uno de los referentes europeos en cerámica de pequeño formato y diseño premium, con más del 75% de los ingresos procedentes de mercados internacionales.

La operación está pendiente de la aprobación de las autoridades de competencia y se prevé que se complete en el segundo trimestre de 2026. Para la provincia de Castellón, el movimiento refuerza uno de sus principales motores económicos y consolida el peso de la industria cerámica en el ámbito internacional.