PortCastelló refuerza su papel estratégico como nodo logístico del sector

El puerto de Castellón es el puerto de la cerámica. Así lo confirman las cifras: según el balance anual de 2025, el tráfico cerámico sumó 5.925.067 toneladas, lo que supone un incremento del 5,5% respecto al ejercicio anterior y confirma la importancia del sector para PortCastelló.

De este modo, el de Castellón se confirma como un puerto de entrada de los productos para el clúster cerámico y, de hecho, las importaciones de materias primas crecieron el pasado año un 5,73% hasta rozar los 5 millones de toneladas. Entre los materiales más destacados, el feldespato se mantiene como el principal motor con 3,3 millones de toneladas (+12,5%), seguido de un crecimiento en el caolín, que aumentó un 31,08% superando las 912.000 toneladas

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, asegura que «PortCastelló es hoy una infraestructura más eficiente y competitiva para nuestras empresas» y al mismo tiempo añade que «el hecho de que ya un tercio de nuestro tráfico total sea cerámico nos obliga a seguir optimizando cada muelle y cada operativa para que el sector tenga en su puerto el mejor aliado en costes y agilidad».

El desafío de la exportación

El puerto no solo aspira a ser la puerta de entrada de la materia prima, sino a consolidarse como la salida natural del producto terminado. En 2025, la exportación cerámica creció un 4,29%, moviendo casi 1 millón de toneladas. Las exportaciones más significativas fueron los azulejos y baldosas, que movilizaron 669.661 toneladas, con Israel (158.016 tn), Marruecos (131.778 tn) y Grecia (67.247 tn) como destinos principales.

Al respecto, el máximo representante de PortCastelló explica que «nuestro objetivo es que el azulejo de Castellón salga por el puerto de Castellón. Estamos trabajando en mejorar la conectividad y en ofrecer soluciones logísticas que reduzcan el transporte por carretera, lo que no solo es más económico para la empresa, sino también más sostenible».

Una década de crecimiento

Tanto es así, que si se analiza la trayectoria a largo plazo que ha experimentado PortCastelló, el nexo de unión entre el puerto y el sector cerámico es más que evidente. Desde el pasado 2010, el tráfico cerámico ha crecido un 101,24%, con una tasa promedio anual del 10,3%. Esta evolución ha permitido que el peso del sector cerámico en la Autoridad Portuaria pase del 23,6% en 2010 al 32,2% actual.

Con infraestructuras clave en marcha, como los accesos ferroviarios y la futura estación intermodal, PortCastelló se prepara para vivir de primera mano una nueva etapa en la que la intermodalidad sea la clave para que el clúster cerámico de la provincia de Castellón siga ganando competitividad en los mercados internacionales.