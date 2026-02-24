Venux debuta con éxito en KBIS 2026 y rubrica su apuesta internacional

Venux ha debutado con éxito en KBIS 2026, la Feria Internacional de Cocinas y Baños celebrada del 17 al 19 de febrero en Orlando (Florida), consolidando su posicionamiento como nueva firma de referencia en superficies para cocina y baño en el mercado internacional.

Con esta primera participación en KBIS 2026, Venux refuerza su proyección internacional y se presenta ante el mercado norteamericano como una firma comprometida con el diseño, la innovación y la calidad técnica. Su presencia en el certamen supone un paso estratégico en su expansión global y el inicio de nuevas colaboraciones en el ámbito del diseño de cocinas y baños.

La compañía participó en el estand W650, Gridlight Lab, un espacio diseñado por José Manuel Ferrero, de Estudi{H}ac, concebido como un escenario donde orden, luz y encuentro se combinaron para mostrar el potencial técnico y estético de las superficies Venux en aplicaciones reales.

Venux presentó sus nuevas superficies 'Dolce Ceppo' y 'Taj Mahal', que despertaron un notable interés por su estética natural, su versatilidad y sus prestaciones técnicas.

Durante los tres días de feria, el espacio se convirtió en punto de encuentro para arquitectos, interioristas, distribuidores y prescriptores internacionales. Los asistentes pudieron conocer de primera mano las superficies de la firma aplicadas a encimeras, frentes verticales, panelados y soluciones integrales para proyectos de alto rendimiento en cocina y baño.

La propuesta se articuló en torno a una gran estructura modular de cuadrículas, estantes y nichos que organizaban el estand como una biblioteca de superficies. Este sistema permitió una lectura clara y comparativa de la colección Venux, facilitando la comprensión de acabados, texturas y posibilidades de aplicación. La arquitectura expositiva, reconocible desde la distancia, convirtió el material en protagonista y reforzó una identidad visual coherente y contemporánea.

El estand se configuró además como un espacio de reunión profesional. Mesas de trabajo, encimeras a distintas alturas y áreas de conversación favorecieron el diálogo y el desarrollo de proyectos, transformando el entorno en un punto activo de intercambio.

En este marco, Venux presentó sus nuevas superficies Dolce Ceppo y Taj Mahal, que despertaron un notable interés por su estética natural, su versatilidad y sus prestaciones técnicas, orientadas a proyectos exigentes en cocina y baño.

La luz desempeñó un papel clave. Una composición lumínica recorría el estand, guiando el tránsito y conectando las distintas áreas. Integrada en la arquitectura, esta línea actuó como metáfora del inicio de un proyecto y como herramienta técnica para activar las superficies, resaltando relieves, texturas y matices cromáticos, y generando profundidad y dinamismo.

La firma valora muy positivamente este debut, en el que sus superficies fueron recibidas como herramientas reales para proyectar espacios contemporáneos, funcionales y duraderos.