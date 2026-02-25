Azuvi celebra su 70 aniversario en la feria The Home of Ceramics

Azuvi Ceramics acoge hasta el próximo viernes 27 de febrero una edición muy especial de sus jornadas de puertas abiertas, The Home of Ceramics 2026, un encuentro que marca un hito en la historia de la marca al conmemorar su 70 aniversario. El showroom de Azuvi en Vila-real (Carretera Vila-real-Onda, Km. 3) se convierte durante estos días en un lugar de encuentro donde la cerámica expresa la esencia del diseño, un espacio concebido para compartir ideas, experiencias y una forma de entender la materia.

La exposición es un espacio para compartir ideas y experiencias. / Azuvi

Las nuevas colecciones y novedades reflejan la evolución constante de Azuvi, uniendo innovación tecnológica, precisión industrial y sensibilidad estética para dar forma a una materia que emociona, pensada para integrarse de manera natural en proyectos de arquitectura e interiorismo contemporáneo. The Home of Ceramics trasciende el concepto de exposición para convertirse en un punto de conexión entre personas, creatividad y visión de futuro, donde se comparten tendencias, sinergias y se refuerzan vínculos construidos a lo largo del tiempo.

Materiales

Los materiales de Azuvi son el resultado de una profunda investigación sobre la materia cerámica y su capacidad de transformar los espacios. Superficies que reinterpretan la piedra, el mármol o el cemento desde una mirada contemporánea, cuidando cada textura, relieve y matiz cromático.

Los materiales de Azuvi son el resultado de una profunda investigación. / Azuvi

La innovación tecnológica permite alcanzar altas prestaciones técnicas sin renunciar a la calidez visual y sensorial del material. Cada colección nace con la vocación de dialogar con la arquitectura y el interiorismo, adaptándose a diferentes estilos y necesidades proyectuales. Durante The Home of Ceramics, los visitantes podrán descubrir de primera mano el proceso creativo que hay detrás de cada diseño. Un recorrido pensado para inspirar, donde el material se muestra en contextos reales y propuestas de alto valor estético.

Escenario vivo

El showroom se convierte en un escenario vivo que pone en valor la versatilidad y riqueza expresiva de la cerámica. Profesionales del sector encuentran aquí un espacio para el intercambio de ideas y la reflexión sobre las nuevas tendencias. Además, la sostenibilidad y el respeto por el entorno forman parte esencial de la filosofía de Azuvi. Procesos eficientes y responsables acompañan el desarrollo de cada producto.

The Home of Ceramics es también una celebración del saber hacer acumulado durante siete décadas. Un homenaje al pasado, al presente y al futuro de la cerámica. Una experiencia que reafirma a Azuvi como un referente en diseño, innovación y emoción.

En el año de su 70º aniversario, Azuvi mira hacia adelante sin olvidar su legado, reafirmando su compromiso con el diseño, la calidad y la innovación que han definido su trayectoria.