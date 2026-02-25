Una edición histórica de Cerámica Night Experience en el imponente Roig Arena

Cerámica Night Experience, el encuentro más exclusivo de Pamesa Grupo Empresarial, reunió a más de 3.500 asistentes en una edición única. El evento, enmarcado dentro de Cerámica Experience, se celebró este año en el imponente Roig Arena, un escenario especialmente simbólico, ya que su fachada está revestida con material cerámico del propio grupo. Un enclave que refuerza la capacidad de Pamesa para materializar grandes proyectos arquitectónicos y mostrar, a gran escala, el potencial de sus diferentes productos.

Durante la semana, clientes y colaboradores están visitando los showrooms de las ocho marcas del grupo --Pamesa, Ecoceramic, Geotiles, Navarti, Prissmacer, Tau, Ascale y Natucer-- para conocer de primera mano sus nuevas colecciones y propuestas. Y la gala nocturna fue el reconocimiento al compromiso, la confianza y la estrecha relación que el grupo mantiene con sus socios comerciales en los distintos mercados.

Fernando Roig, en Cerámica Night Experience. / Mediterráneo

Bajo el lema ‘Una noche para brillar’, los asistentes disfrutaron de una experiencia inmersiva en plena pista del Roig Arena, donde la ambientación, inspirada en un universo lleno de estrellas, marcó el hilo conductor de la velada.

Este particular firmamento contó con la presencia de los jugadores del Villarreal Club de Fútbol y del Valencia Basket, que compartieron la noche con los asistentes, firmando autógrafos y fotografiándose con clientes y colaboradores. Futbolistas como Parejo introdujeron las diferentes actuaciones incluidas en la velada, a través de los mensajes proyectados en las grandes pantallas de vídeo del recinto.

Un año más, el cóctel estuvo a cargo del chef Miguel Martí, que convirtió de nuevo la gastronomía en uno de los grandes protagonistas de la noche.

Actuaciones de nivel

Más estrellas llegaron de la mano de Carlos Latre, que ofreció un show musical en el que, a través de sus imitaciones de cantantes como Miguel Rios, Nino Bravo o Amaia Montero, y personalidades como Matías Prats, Boris Izaguirre o Jordi Hurtado, realizó un recorrido por los hitos históricos más relevantes desde el nacimiento de Pamesa Grupo Empresarial. Un espectáculo personalizado para la ocasión, con música en directo.

Carlos Latre, en plena actuación. / Mediterráneo

Previamente intervino el presidente de Pamesa, Fernando Roig, que agradeció la confianza de los clientes y distribuidores representados en esta gala. En su parlamento recordó la "filosofía de empresas que desarrollamos en el grupo, y que nos permite incorporar todas las gamas". Un planteamiento que ganó posiciones hace dos años con la firma Ascale, especializada en el gran formato, a la que ha seguido la incorporación de Natucer. Sobre el escenario del Roig Arena, dijo que había "valido la pena" que los invitados conocieran a fondo estas instalaciones "impulsadas por un gran mecenas, que es mi hermano Juan".

El broche final lo puso la sesión de Pepino Marino. El reconocido DJ hizo vibrar al público con una selección de éxitos nacionales e internacionales, cerrando una noche diseñada para celebrar, compartir y fortalecer vínculos.

Consolidación del liderazgo

Con esta nueva convocatoria, Cerámica Night Experience reafirma su posicionamiento como uno de los eventos corporativos de referencia en el sector, combinando innovación, arquitectura, diseño y entretenimiento en una experiencia única.

Pamesa Grupo Empresarial vuelve así a demostrar su apuesta por la excelencia, la cercanía con el cliente y la creación de experiencias memorables, con la vista ya puesta en seguir elevando el listón en próximas ediciones.