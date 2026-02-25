El Instituto Tecnológico de la Cerámica expone sus últimas investigaciones en Málaga

Un grupo de profesionales del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) participa estos días en la cita Transfiere 2026, que se celebra en Málaga, y que es uno de los eventos de referencia europeos en materia de investigación. El ITC acude de la mano de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT).

Dentro de esta programación, Mónica Viciano, del Área de Sostenibilidad del ITC, ha participado en una mesa redonda centrada en las posibilidades de valorizar el CO2. La investigadora aludió a investigaciones punteras en el ITC centradas en proyectos dedicados a la descarbonización, por ejemplo, Green-Meth, respaldado por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i) de la GVA y cofinanciado por la Unión Europea (FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027).

Proyectos y piezas del laboratorio 3D

Por otra parte, en el estand se difundieron varios proyectos de investigación en línea con la economía circular, la gestión hídrica del agua o varias piezas elaboradas en el laboratorio 3D del ITC con aplicaciones avanzadas en distintas industrias.

Además, se están manteniendo reuniones entre varias empresas y representantes del ITC a fin de establecer sinergias y encontrar puntos en común a través de los que establecer líneas de colaboración futuras o emprender proyectos que beneficien a las industrias y a la sociedad en general.