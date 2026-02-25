Transfiere 2026
El Instituto Tecnológico de la Cerámica expone sus últimas investigaciones en Málaga
Además de exponer conocimiento, se mantienen encuentros con empresas para tratar de aplicar sus investigaciones a la industria
Un grupo de profesionales del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) participa estos días en la cita Transfiere 2026, que se celebra en Málaga, y que es uno de los eventos de referencia europeos en materia de investigación. El ITC acude de la mano de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT).
Dentro de esta programación, Mónica Viciano, del Área de Sostenibilidad del ITC, ha participado en una mesa redonda centrada en las posibilidades de valorizar el CO2. La investigadora aludió a investigaciones punteras en el ITC centradas en proyectos dedicados a la descarbonización, por ejemplo, Green-Meth, respaldado por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i) de la GVA y cofinanciado por la Unión Europea (FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027).
Proyectos y piezas del laboratorio 3D
Por otra parte, en el estand se difundieron varios proyectos de investigación en línea con la economía circular, la gestión hídrica del agua o varias piezas elaboradas en el laboratorio 3D del ITC con aplicaciones avanzadas en distintas industrias.
Además, se están manteniendo reuniones entre varias empresas y representantes del ITC a fin de establecer sinergias y encontrar puntos en común a través de los que establecer líneas de colaboración futuras o emprender proyectos que beneficien a las industrias y a la sociedad en general.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crisis: una empresa cerámica negocia el despido de la mayoría de su plantilla
- Una empresa cerámica de Castellón recibe el visto bueno para incorporar un nuevo horno
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
- Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida
- Esperanza en una azulejera de Castellón en concurso de acreedores: propuesta de compra y quedarse con los trabajadores
- Nuevo paso en la liquidación de una emblemática azulejera: tres millones de euros para despidos
- La empresa cerámica Codicer echa el cierre y firma el despido de su plantilla