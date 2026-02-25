Onda proyecta al mundo el alma de la cerámica española

Onda se ha consolidado este miércoles como epicentro internacional de la cerámica española con la celebración del taller de tendencias dentro del programa de la misión de prensa internacional de ‘Time of Spain’, una jornada organizada por ASCER que ha reunido en La Campaneta a más de 50 periodistas internacionales especializados en arquitectura, interiorismo, estilos de vida y sector cerámico, procedentes de países como Alemania, Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, India, Italia o Reino Unido, reforzando la proyección exterior de la ciudad como referente industrial del sector.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha sido la encargada de dar la bienvenida institucional a los asistentes en un enclave cargado de simbolismo para la ciudad: una de las primeras fábricas de azulejo de España, donde nació la producción industrial cerámica a principios del siglo XIX. En su intervención, ha subrayado: “Aquí empezó todo; en este espacio se gestó el conocimiento y la visión de quienes llevaron la cerámica de Castellón por todo el mundo, y hoy seguimos liderando desde ese mismo espíritu”.

En esta misma línea, Ballester ha puesto en valor el carácter diferencial de la cerámica castellonense: “En Onda producimos con la última tecnología, pero en cada azulejo ponemos el alma, la pasión y el arte que heredamos de nuestros antepasados. Eso no se copia ni se compra”.

Asistentes al taller de Onda. / Mediterráneo

Del mismo modo, ha agradecido a ASCER, a su presidente Ismael Peris, y al equipo del ITC, la elección de Onda como sede de este encuentro internacional, destacando que “quien respeta su pasado puede anticipar lo que está por venir, y nosotros entendemos la innovación como la capacidad de adaptar esa esencia histórica a cada momento”.

Time of Spain

La jornada ha comenzado con un recorrido por el centro histórico hasta La Campaneta, permitiendo a los profesionales internacionales conocer la evolución industrial y urbana de la ciudad y su estrecha vinculación con la tradición cerámica, así como comprender el papel estratégico de Onda en el desarrollo del sector cerámico español.

Tras la bienvenida institucional, el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), a través de Lutzia Ortiz y Ana Benavente, ha presentado las Tendencias Cerámicas 2026, recogidas en el estudio “Ceramic Trends 2026 Highlights”, una hoja de ruta que no solo anticipa estéticas, sino que también propone una visión cultural, ética y emocional del diseño bajo el paraguas de ‘Time of Spain’.

En este contexto, el análisis ha puesto el foco en cuatro grandes corrientes que marcarán el futuro del sector. Por un lado, Geomatter, una tendencia que reconecta con la tierra y con la materia esencial a través de texturas minerales y acabados honestos; por otro, Innerland, que sitúa la dimensión emocional del espacio en el centro del diseño, apostando por atmósferas de calma y bienestar.

El análisis puso el foco en cuatro grandes corrientes que marcarán el futuro del sector. / Mediterráneo

A esta evolución se suma Heritage Play, que recupera la herencia artesanal y cultural para reinterpretarla con un lenguaje contemporáneo, creativo y actual, mientras que Opulis explora una cerámica más expresiva y sofisticada, donde el detalle, el relieve y la riqueza estética adquieren un papel protagonista.

De este modo, el evento se ha enmarcado en la iniciativa ‘Time of Spain’, promovida por ASCER como gran escaparate internacional del sector durante los meses de febrero y marzo, concentrando acciones de promoción exterior, presentación de tendencias y visibilidad global.