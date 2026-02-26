Anffecc alerta de los peligros que amenazan a las empresas de esmaltes, fritas y colores para la cerámica

Los resultados económicos del segmento de esmaltes, fritas y colores para la cerámica se han mantenido estables en 2025, pero la asociación que agrupa a estas empresas, Anffecc, advierte de los peligros que acechan a su actividad. El presidente de la entidad, Fernando Fabra, recuerda que en Castellón "vamos un paso por delante y eso no lo podemos perder". Para mantener esta posición de liderazgo, reclama a las administraciones "que sean coherentes, mantengan las condiciones para ser rentables y generar riqueza dentro de nuestra provincia", añadiendo que el clúster azulejero "se ha formado durante muchos años y parece que nos lo quieren dinamitar".

El pasado año, las 22 empresas adheridas a Anffecc lograron unos ingresos de 1.363 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,55% respecto al año anterior. De esta cifra, algo más de la tercera parte procede del mercado nacional, con 472 millones y un ligero retroceso del 0,49%. La exportación acumuló 891 millones de euros (+2,67%). Una mejora que Fabra atribuyó principalmente a la recuperación de Argelia tras el fin del bloqueo comercial. "Hemos subido la facturación con ellos a más de 100 millones de euros, y vuelve a ser el segundo país más importante de nuestras exportaciones después de Italia, con lo cual hemos recuperado casi el 100% del comercio que teníamos con ellos antes del bloqueo", comentó.

Incertidumbre y competitividad

Pese a esta "estabilidad", como definió el balance del anterior ejercicio, el presidente de las empresas de esmaltes avisó "de la gran incertidumbre" que les rodea, ante los movimientos geopolíticos "y las amenazas existentes tanto a nivel nacional como de la Unión Europea". Además, recordó que la facturación queda lejos de los 1.800 millones de euros obtenidos en 2021, antes de la crisis energética.

Una de las palabras más citadas en este balance fue la competitividad. Las tensiones geopolíticas han hecho subir los costes de las materias primas, como un 68% del cobalto. A ello se suman las regulaciones energéticas que vienen de Bruselas. La reducción de asignaciones gratuitas en el mercado europeo de emisiones de CO2 "nos supondrá un aumento de entre 50-55 millones de euros en el periodo 2026-2030". Esto puede suponer un incremento de la deslocalización en las plantas de producción existentes fuera de Europa. "Todo eso nos genera sobrecostes respecto a países muy vecinos, como puede ser el Magreb, el Norte de África o Egipto, donde se produce de la misma manera y sabemos que no hay fronteras en el medio ambiente", apuntó Fernando Fabra, quien se quejó de que su reducción del 43% de emisiones en las últimas dos décadas no parece servir para aflojar las exigencias comunitarias ni cambiar un sistema "sometido a un especulación brutal".

Empleo, deslocalización y nuevos mercados

Al riesgo de fabricar más fuera de casa se une el de trasladar a empleados a las plantas de otros países. En el último año, las empresas de Anffecc han alcanzado los 4.006 trabajadores. "Hay más empleo, pero muchos de ellos están fuera", mencionó. Castellón cuenta "con los mejores técnicos", pero si estos se van fuera y comparten conocimiento con los extranjeros se puede perder la ventaja en innovación actual. "Esto lo tenemos que cuidar mucho, y eso solo se hace con inversión".

Ante la ligera reducción de ventas en el mercado español e italiano, el presidente de la asociación mencionó la necesidad de diversificarse. ¿En qué sectores pueden aportar sus productos? Fabra mencionó la industria textil y del vidrio con sus pigmentos, así como otros materiales de construcción que no son baldosas y azulejos, como ladrillos de cara vista o tejas.

Pese a que la regulación europea "sea un no parar, como la normativa de envases, reciclaje o la burocracia", el máximo dirigente de Anffecc expuso que este negocio "es una carrera de fondo, por lo que sabemos dónde estamos para saber a dónde vamos y las amenazas a las que nos enfrentamos".