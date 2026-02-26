Las instalaciones de Kerajet en Almassora acogen del 23 al 27 de febrero una nueva edición de SIMA Event, el escaparate internacional por excelencia para empresas de maquinaria cerámica.

Bajo el lema Discover the Future of Tiles, la feria muestra las últimas novedades desarrolladas por destacadas compañías españolas especializadas en ingeniería de procesos, automatización industrial, soluciones de decoración digital, sistemas de manipulación, corte y logística interna, así como tecnologías orientadas a la eficiencia energética y la sostenibilidad productiva.

Nuevos retos

Además, los asistentes pueden conocer en funcionamiento desarrollos concebidos para responder a los nuevos retos de la fabricación cerámica: mayor flexibilidad, reducción de costes, integración digital, optimización de recursos y propuestas de nuevo cuño con la inteligencia artificial como protagonista.

Kerajet lidera una nueva edición de la feria SIMA en Almassora. / Manolo Nebot

Empresas participantes

En esta edición participan firmas como Chumillas Technology, Errece, Dialev Technology, Maincer, TAS, Keeltek, Innova Group y Xieta, además de la propia anfitriona, Kerajet. Todas ellas representan la capacidad tecnológica del tejido industrial español, que en los últimos años ha intensificado su apuesta por la digitalización, la robotización y el desarrollo de soluciones llave en mano adaptadas a mercados internacionales cada vez más competitivos.

Encuentro de intercambio

Desde la organización esperan la asistencia de profesionales nacionales e internacionales y subrayan que SIMA Event no es únicamente un escaparate comercial, sino un «entorno donde se fomenta el intercambio de conocimiento técnico y la generación de alianzas estratégicas».

En definitiva, desde Kerajet recalcan que SIMA «no es solo una feria, sino un espacio de networking, conocimiento e intercambio tecnológico donde se definirán las tendencias que marcarán el futuro del sector cerámico»