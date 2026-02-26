En paralelo a la 32ª Muestra Internacional de la compañía
Porcelanosa abre nueva tienda en Vila-real en un espacio emblemático
El nuevo ‘showroom’ alberga 28 ambientes ‘lifestyle’ y ofrece una experiencia integral a los clientes, combinando inspiración y asesoramiento personalizado
Porcelanosa refuerza su presencia en su ciudad de origen con la apertura de una nueva tienda en Vila-real, concebida para acercar al cliente profesional y particular todas las soluciones de la firma. La inauguración de este nuevo espacio coincide con la celebración de la 32ª Muestra Internacional de Porcelanosa.
En el nuevo showroom se despliegan 28 ambientes lifestyle que recrean diferentes estancias de una vivienda. En la segunda planta se ubican las oficinas, centralizando así la actividad comercial en un único enclave.
La tienda está estructurada en cuatro grandes áreas: la zona de ambientes lifestyle, la ceramoteca, el espacio técnico y el área de aguas. Esta distribución de la tienda permite ofrecer una experiencia integral a los clientes, combinando inspiración y asesoramiento personalizado en un mismo recorrido.
Entre los espacios más destacados figuran dos cocinas con mobiliario de Gamadecor y encimera de XTONE –porcelánico de gran formato–, una de ellas está diseñada específicamente para la realización de showcookings.
El showroom también incorpora un salón, un dormitorio y una instalación de piscina que integra todas las soluciones de Butech para exterior, incluyendo sistemas constructivos para fachadas. De esta forma, la firma muestra la versatilidad y aplicación real de los materiales en proyectos residenciales.
Punto de referencia
El espacio de la nueva tienda ya albergó uno de los primeros establecimientos que Porcelanosa abrió en la década de los 80, convirtiéndose en un punto de referencia para la marca en sus primeros años de expansión. Activa hasta 2019, aquella tienda formó parte de la historia comercial de la compañía. Con esta apertura, se recupera una ubicación emblemática que conecta el legado de Porcelanosa con su visión actual.
«El regreso a esta ubicación en Vila-real tiene un significado especial para nosotros. Volvemos a un espacio que forma parte de nuestra historia y fortalecemos nuestra presencia en la provincia de Castellón, donde nació la compañía. Volver a los orígenes nos impulsa a seguir creciendo, manteniendo nuestro compromiso con la calidad y los valores por los que la gente nos conoce», afirma el responsable de Porcelanosa en la provincia de Castellón y Castilla-La Mancha, Carlos Blay.
Con el estrenado showroom de Vila-real, Porcelanosa consolida su apuesta por un modelo de tienda, orientado a la proximidad y a la experiencia exclusiva de compra. De esta forma, se da continuidad a la estrategia global de la compañía de potenciar espacios más dinámicos, innovadores y adaptados a las nuevas demandas del sector del interiorismo y la arquitectura.
«Queremos que los profesionales y clientes particulares de Castellón tengan esta tienda como un lugar de referencia en diseño y materiales. En este espacio encontrarán atención personalizada, asesoramiento técnico y todas las soluciones necesarias para sus proyectos», confirma el responsable de la zona.
La apertura de la nueva tienda coincide con la campaña Los Días Porcelanosa, que tendrá lugar del 6 al 21 de marzo, en la que la firma activa descuentos especiales en sus diferentes líneas de producto.
- Crisis: una empresa cerámica negocia el despido de la mayoría de su plantilla
- Una empresa cerámica de Castellón recibe el visto bueno para incorporar un nuevo horno
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
- Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida
- Esperanza en una azulejera de Castellón en concurso de acreedores: propuesta de compra y quedarse con los trabajadores
- Nuevo paso en la liquidación de una emblemática azulejera: tres millones de euros para despidos
- La empresa cerámica Codicer echa el cierre y firma el despido de su plantilla