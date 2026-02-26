Porcelanosa abre nueva tienda en Vila-real en un espacio emblemático

Porcelanosa refuerza su presencia en su ciudad de origen con la apertura de una nueva tienda en Vila-real, concebida para acercar al cliente profesional y particular todas las soluciones de la firma. La inauguración de este nuevo espacio coincide con la celebración de la 32ª Muestra Internacional de Porcelanosa.

En el nuevo showroom se despliegan 28 ambientes lifestyle que recrean diferentes estancias de una vivienda. En la segunda planta se ubican las oficinas, centralizando así la actividad comercial en un único enclave.

La tienda está estructurada en cuatro grandes áreas: la zona de ambientes lifestyle, la ceramoteca, el espacio técnico y el área de aguas. Esta distribución de la tienda permite ofrecer una experiencia integral a los clientes, combinando inspiración y asesoramiento personalizado en un mismo recorrido.

Entre los espacios más destacados figuran dos cocinas con mobiliario de Gamadecor y encimera de XTONE –porcelánico de gran formato–, una de ellas está diseñada específicamente para la realización de showcookings.

El showroom también incorpora un salón, un dormitorio y una instalación de piscina que integra todas las soluciones de Butech para exterior, incluyendo sistemas constructivos para fachadas. De esta forma, la firma muestra la versatilidad y aplicación real de los materiales en proyectos residenciales.

Punto de referencia

El espacio de la nueva tienda ya albergó uno de los primeros establecimientos que Porcelanosa abrió en la década de los 80, convirtiéndose en un punto de referencia para la marca en sus primeros años de expansión. Activa hasta 2019, aquella tienda formó parte de la historia comercial de la compañía. Con esta apertura, se recupera una ubicación emblemática que conecta el legado de Porcelanosa con su visión actual.

«El regreso a esta ubicación en Vila-real tiene un significado especial para nosotros. Volvemos a un espacio que forma parte de nuestra historia y fortalecemos nuestra presencia en la provincia de Castellón, donde nació la compañía. Volver a los orígenes nos impulsa a seguir creciendo, manteniendo nuestro compromiso con la calidad y los valores por los que la gente nos conoce», afirma el responsable de Porcelanosa en la provincia de Castellón y Castilla-La Mancha, Carlos Blay.

Con el estrenado showroom de Vila-real, Porcelanosa consolida su apuesta por un modelo de tienda, orientado a la proximidad y a la experiencia exclusiva de compra. De esta forma, se da continuidad a la estrategia global de la compañía de potenciar espacios más dinámicos, innovadores y adaptados a las nuevas demandas del sector del interiorismo y la arquitectura.

«Queremos que los profesionales y clientes particulares de Castellón tengan esta tienda como un lugar de referencia en diseño y materiales. En este espacio encontrarán atención personalizada, asesoramiento técnico y todas las soluciones necesarias para sus proyectos», confirma el responsable de la zona.

Noticias relacionadas

La apertura de la nueva tienda coincide con la campaña Los Días Porcelanosa, que tendrá lugar del 6 al 21 de marzo, en la que la firma activa descuentos especiales en sus diferentes líneas de producto.