Los premios más prestigiosos de la cerámica ya tienen fecha de presentación

Los fabricantes de cerámica de Castellón realizan sus jornadas de promoción Time of Spain, con una serie de actividades en los expositores de sus propias sedes. Una agenda a la que se han incorporado citas habituales de la feria Cevisama, como la rueda de prensa internacional del sector o la entrega de los Premios Cerámica. Otras citas con gran prestigio se quedan al margen de este calendario, aunque pronto se darán a conocer todos los detalles de sus próximas ediciones.

La Cámara de Comercio de Castellón será el escenario para la presentación de la nueva etapa de los premios Alfa de Oro, así como de la próxima convocatoria del Premio Nacional de Cerámica Ciudad de Castelló. Una doble cita que tendrá lugar el próximo 17 de marzo.

Nueva etapa de los Alfa de Oro

En lo que respecta al primer caso, se trata de una de las convocatorias más prestigiosas del sector azulejero a nivel nacional, en la que se premia la excelencia en la innovación. Hasta ahora estaba ligada a Cevisama, de modo que para optar a uno de los trofeos se tenía que exponer en la feria, pero ahora inicia una nueva etapa. Un periodo que además coincidirá con la celebración de los 50 años de estos galardones, que concede la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio.

A lo largo de la presentación está previsto que se desgranen las novedades en las bases de la convocatoria, y que se concreten las fechas exactas de celebración, que en un principio serán en el mes de septiembre.

Premio Nacional de Cerámica Ciudad de Castelló

En lo referente al segundo galardón, está impulsado desde la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC). Es una iniciativa que cuenta con un gran prestigio desde que arrancó su andadura en 1997, y que permite explorar las posibilidades artísticas de este material.

La presentación irá acompañada de una ponencia, a cargo de la consultora internacional de empresas y emprededora Beatriz Irún. Una sesión en la que aportará claves sobre los movimientos en las fábricas azulejeras a nivel global.

Claves globales y geopolítica

Unos cambios que tienen que ver con el liderazgo de China, como país que más produce en el planeta, además del incremento de fabricantes en India y el continente africano. Irún también expondrá su visión sobre la respuesta de la Unión Europea ante estos cambios continuos en el mapa geopolítico.

"Durante su intervención, analizará fenómenos clave como la expansión de la industria cerámica china hacia países africanos y otras regiones estratégicas, movimientos que dibujan un nuevo escenario competitivo y que la industria española debe observar con atención. Todo ello en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y por los recientes acuerdos comerciales entre Estados Unidos, la Unión Europea e India", destaca la organización de este evento.