Ópera, sabores, arroces en directo y ‘afterworks’, así sorprende Porcelanosa

Porcelanosa Grupo ha convertido sus instalaciones industriales y expositivas en un gran itinerario sensorial, con motivo de la 32ª Muestra Internacional de Arquitectura Global y Diseño Interior, articulado en torno a la fusión entre diseño y gastronomía.

La propuesta se ha concretado en ocho restaurantes efímeros, cada uno con identidad propia e inspirado en el espacio que lo acoge o en la colección que presenta cada firma, evidenciando cómo la arquitectura expositiva puede transformarse en experiencia y cómo las novedades de producto encuentran su reflejo en la mesa.

Espacios integrados en las instalaciones

El showroom de Gamadecor alberga Bistro by Escriche, un concepto inspirado en el emblemático L’Entrecôte Café de París, donde se sirve su plato icónico con la salsa como protagonista. La propuesta gastronómica se integra en una exposición centrada en soluciones de cocina contemporánea.

Por su parte, el espacio de XLight acoge Latitude 3 by Idem, una iniciativa que toma como referencia las tres principales flagships del grupo en América —México DF, Santiago de Chile y Nueva York— para articular tres platos y tres identidades culinarias diferenciadas, en consonancia con el carácter cosmopolita e innovador del porcelánico de gran formato.

En el Centro Logístico 1 se desarrolla Origen, una gran arrocería donde paella valenciana, arroz del senyoret y arroz de verduras se elaboran en vivo. La experiencia se completa con una barra de picoteo y un rincón dulce dedicado a la naranja, combinando tradición culinaria y entorno industrial en el núcleo logístico del grupo.

En el showroom de L’Antic Colonial, Catering Corella presenta Hana, un restaurante efímero inspirado en flores comestibles y en la nueva colección cerámica de pequeño formato de la firma, que comparte nombre con el espacio gastronómico.

El restaurante principal del grupo destaca con Trattoria by Santa Rita, alineado con una exposición ambientada en Italia bajo el lema El alma italiana en casa. Los visitantes pueden degustar una cocina sencilla y artesanal en un entorno familiar y mediterráneo. También es uno de los grandes atractivos la propuesta del chef Luis Centenera en el restaurante con Terracota, un recorrido por el paisaje gastronómico español, con una selección de guisos, panes, quesos y verduras que evocan la tierra y la calidez.

En el showroom de XTONE, Grupo Capicúa firma Materia. Six technologies. Six emotions con un menú degustación que interpreta las seis tecnologías de la marca —Comet, Core, Eclipse, Lumen, Sunglint y Turion— en seis platos distintos, trasladando la innovación técnica al plano sensorial mediante texturas, contrastes y emociones. La exposición se experimenta así no solo con la mirada y el tacto, sino también con el gusto.

Por último, el espacio The Pantry, en el showroom de Butech, junto a Catering Escriche, recrea un mercado gastronómico inspirado en la cocina fría de Francia, España e Italia, basado en conservas, embutidos, panes y quesos artesanos distribuidos en módulos de construcción industrializada.

'Afterworks', más allá de los materiales

Más allá de la oferta culinaria, el programa de afterworksamplía la dimensión relacional de la muestra y continuará en la segunda semana de la feria, que se prolonga hasta el viernes 6 de marzo.

El showroom de Noken acogió Noken Bubble Lounge, transformado en un bubble bar donde se sirvieron canapés esféricos en un ambiente etéreo y luminoso. El estudio fotográfico abrió sus puertas con The Making Of, una experiencia inmersiva con estancias funcionales diseñadas con materiales del grupo, entre ellas dos cocinas de Gamadecor y una pastelería expositiva. Una jukebox en vivo aporta el componente musical y los asistentes pueden llevarse retratos espontáneos.

El espacio central fue también escenario de Ópera & Pizza, acción que combinó interpretaciones líricas itinerantes con pizzas gurmet y antipasti. El ciclo se completó con XTONE Lounge, donde se ofrecieron cócteles de autor inspirados en las tecnologías empleadas en la producción del porcelánico de gran formato, consolidando un formato que integra arquitectura, innovación y gastronomía en una experiencia global.