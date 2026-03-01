La cerámica hace balance: el 2025 fue bueno y se espera que Bruselas no lo estropee este año

Este año no ha habido feria Cevisama, y el epicentro de la promoción de la cerámica se ha trasladado de Valencia a Castellón. El recambio, conTime of Spain, ha dado el protagonismo a las actividades organizadas por los propios fabricantes, y en los próximos meses se conocerá -ventas mediante- el impacto real de esta iniciativa. Además, en los últimos días se han desvelado los resultados de azulejeros y fabricantes de esmaltes, que tienen varios puntos en común. Los dos segmentos, coinciden a la hora de pedir racionalidad ante las exigencias de Bruselas.

Las empresas de Ascer resisten a la tormenta de Trump. La agrupación de fabricantes, Ascer, desgranó en su tradicional rueda de prensa internacional los principales resultados del año pasado. Finalmente, los números han sido ligeramente mejores de los esperados, y en todos los aspectos se ha ido a mejor respecto al 2024. Eso sí, con avances pequeños y lejos de las cifras de récord cosechadas a principios de esta misma década.

La facturación creció un 1%, con 4.834 millones de euros. Las exportaciones apenas subieron un 0,2%, con 3.484 millones, mientras que el mercado nacional aumentó un más significativo 3,1%. La producción mejoró un 2,7% al fabricar 427 millones de metros cuadrados, y también suben los empleados, en un 1,4%.

Una recuperación con sombras y una primavera clave

Unas cifras que en esta ocasión se pueden prestar a interpretaciones como las de la botella medio vacía o medio llena. No se detecta una recuperación sólida después de la crisis energética, pero se ha sobrevivido a la guerra de los aranceles generada por Donald Trump. Una guerra que generó incertidumbre entre los compradores norteamericanos, por lo que se dispararon las ventas en el primer trimestre. Los clientes querían aprovechar las últimas semanas antes de los aranceles. Durante el verano, cuando se estableció el gravamen del 15%, la comercialización fue a la baja.

En esta presentación de resultados apenas se habló de aranceles, un terreno resbaladizo ante los continuos vuelcos de Estados Unidos. El reciente fallo judicial que anula las decisiones de Trump ha supuesto que nadie sepa en qué situación se quedan. La incertidumbre suele ser un freno para la comercialización. El sector espera que las aguas estén más tranquilas en primavera, con motivo de la feria Coverings, donde se quiere conservar la confianza del cliente al otro lado del Atlántico.

Visita de medios extranjeros especializados a plantas productivas de la cerámica castellonense. / Mediterráneo

Los esmaltes crecen, pero deberán diversificarse

Los esmaltes crecen, pero deberán diversificarse. Anffecc, que es el colectivo de las empresas dedicadas a la producción de esmaltes, fritas y colores cerámicos, también aprovechó estos días para dar a conocer sus principales números. También tuvieron una progresión, pero a diferencia de los ceramistas, la subida se localiza en los mercados exteriores. Y entre ellos, el de Argelia. El final del bloqueo comercial instaurado por las autoridades de ese país a los productos españoles ha pasado a la historia. "Vuelve a ser el segundo país más importante de nuestras exportaciones, y hemos recuperado casi el 100% del comercio que teníamos con ellos", expuso el presidente de la asociación, Fernando Fabra.

Los ingresos totales fueron de 1.363 millones de euros, de los que 891 vinieron del mercado exterior (+2,67%) y 472 millones procedieron de las empresas del propio país (-0,47%). La producción aumentó un 0,42%, hasta el millón y medio de toneladas, y el empleo creció un 0,6%, y alcanzó los 4.006 asalariados.

Riesgo de deslocalización y nuevos mercados

Fabra se mostró optimista ante el futuro, pero advirtió de que las administraciones tienen que ser conscientes de las necesidades de la industria. Las principales firmas de los esmaltes españoles tienen plantas de producción en el extranjero, por lo que se corre el riesgo de que cada vez se deslocalice más la fabricación. Algo que tiene su reflejo en el capital humano. Una parte de estos 4.000 trabajadores se encuentra en esas plantas, y esto supone una pérdida para Castellón, que ostenta el liderazgo mundial en innovación. No solo eso: las empresas de Anffecc están preparadas para diversificarse a otros segmentos, como el vidrio o el metal, para mantener su actividad en los próximos años.

Se retoma la reivindicación ante los sobrecostes energéticos

Se retoma la reivindicación ante los sobrecostes energéticos. Tanto productores de azulejos como esmalteros también coinciden en reclamar a la Unión Europea una descarbonización realista. En breve se tiene que tomar una decisión definitiva sobre la propuesta de Bruselas de recortar las asignaciones gratuitas de derechos de emisión de CO2. Esto implicaría un sobrecoste de unos 100 millones de euros anuales para los asociados de Ascer, y de unos 50 para Anffecc en el periodo 2026-2030. En las próximas semanas, diferentes industrias europeas, como la cerámica, quieren exponer sus reivindicaciones ante los dirigentes comunitarios. De fracasar, se teme que los resultados de este año vuelvan a los números rojos.