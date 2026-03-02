La Cámara de Comercio de Castellón "enciende" el congreso que sustituirá a Qualicer: nombre y fechas

La Cámara de Comercio de Castellón enciende la mecha para la celebración del nuevo congreso dedicado a la innovación y la tecnología cerámica. Una cita que viene a sustituir la labor desarrollada durante los últimos 36 años, con carácter bianual, bajo el nombre de Qualicer y con la colaboración de la demarcación provincial del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana.

Tras la falta de entendimiento entre las dos entidades que organizaban Qualicer, la presidenta de la institución, María Dolores Guillamón, recordó la determinación de "dar un paso al frente y organizar un nuevo congreso internacional de cerámica, un espacio propio gestionado desde la transparencia y con el único objetivo de servir de altavoz global para nuestra industria".

Calendario y formato del nuevo encuentro

La nueva cita tendrá lugar los días 28 y 29 de septiembre, después de la feria Cersaie, en Bolonia. El secretario de la Cámara, Jesús Ramos, afirmó que con esta ubicación en el calendario "es más fácil que personas llegadas desde América a Italia puedan luego desplazarse hasta aquí". Lo que no cambia es la periodicidad de este evento. Seguirá siendo cada dos años.

El nombre elegido para esta renovada andadura es Ignite. El autor de esta marca, Jorge Segarra, destaca que la intención es "encender el futuro de la cerámica a través de las nuevas ideas", y hacerlo "desde Castellón y mirando hacia afuera". En esta renovación se ha pretendido "más que un congreso, que sea una plataforma de inspiración, que vuelva a despertar el orgullo cerámico".

Presentación de la marca en la Cámara de Comercio. / Mediterráneo

Apoyos y primeros nombres

En lo referente a la colaboración institucional, Jesús Ramos afirmó que ya se han hecho "gestiones con la Generalitat valenciana, Conselleria, la Diputación y los ayuntamientos que hasta ahora participaban y colaboraban con Qualicer, y todos han confirmado que van a participar, colaborar y subvencionar", al entender que se trata de la continuación del anterior evento.

De momento no se conocen nombres de participantes para la cita de septiembre. El único es el director técnico, Pedro Hernández, designado a través de un proceso de selección de la Cámara, y que hasta hace unos meses era director general de Zschimmer & Schwarz España. En el programa que se va a elaborar en las próximas semanas se quiere "atraer a gente de mucho peso, que tenga mucho que aportar y que pueda compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos", apuntó Hernández. Entre ellos, se quiere reunir a "directores generales de industrias, responsables reales de decisión y casos prácticos de impacto".

Presentación del congreso. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Ejes temáticos y próximos pasos

A la hora de planificar las dos jornadas de Ignite se han trazado cinco grandes ejes: la descarbonización, la digitalización industrial, la creación de materiales cerámicos avanzados, la sostenibilidad y el impacto de la geopolítica en los mercados. "Estamos en un momento bastante complejo para el clúster cerámico de Castellón", ante situaciones como la desaparición de Cevisama como feria independiente, "y no podíamos permitirnos que un congreso tan importante como Qualicer desapareciera", dijo Hernández. Expuso que a lo largo de sus 20 años de experiencia en una multinacional alemana "he visitado todos los clústeres cerámicos del mundo y el nuestro es el más potente y la envidia de todos los demás", por lo que cree que es "importante que seamos conscientes y tratemos por todos los medios de que siga siendo así". Por eso cree que herramientas como Ignite "deben generar conocimiento que sea aplicable, para que nuestras empresas mejoren y crezcan".

Desde ahora se hará la labor de incorporar a entidades del clúster, como el Instituto de Tecnología Cerámica, además de empresas y autoridades con poder de decisión, para realizar una radiografía precisa del sector y cuáles pueden ser sus caminos en el futuro.