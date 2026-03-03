Un gigante del clúster cerámico de Castellón logra un ahorro del 17% en transporte: esta es su estrategia

La cerámica es el motor industrial de Castellón y uno de los sectores productivos más importantes de la Comunitat Valenciana. Como en todas las empresas, el control de costes es uno de los aspectos a tener en cuenta en el día a día. Una preocupación que en este caso concreto se hace más acuciante ante el aumento de los costes energéticos de los últimos años, y el temor a que la nueva regulación de la Unión Europea pueda afectar a la competitividad de sus productos en el resto del mundo.

Tanto la patronal azulejera, Ascer, como los fabricantes de esmaltes agrupados alrededor de Anffecc han manifestado de manera reiterada en los últimos años la incertidumbre que les rodea. En el caso de las firmas de esmaltes y fritas, esto puede derivar en un incremento de la deslocalización de productos hacia plantas de fabricación situadas fuera de España.

Ahorro del 17% en costes logísticos

En ese sentido, llama la atención de una de las medidas adoptadas por uno de los gigantes del clúster, que ha conseguido un ahorro medio del 17% en costes de transporte. Esto es fruto de dos procesos de licitación en transporte marítimo y por carretera. Además, se prepara un tercer proceso en categoría de aéreo.

La empresa que ha impulsado este proceso es Altadia, dedicada a la producción de esmaltes, fritas y colores cerámicos, que cuenta entre sus marcas a Esmalglass o Younexa. Según detallan desde la compañía que coordinó este proceso, Jaggaer, "en transporte terrestre, el grupo con sede en Vila-real ejecutó una solicitud de propuesta (RFP) en la región de Europa, Oriente Próximo y África (EMEA) para optimizar una red logística compleja con múltiples proveedores, orígenes, destinos y restricciones operativas". Tras analizar "más de 10.000 ofertas de 50 posibles proveedores, el resultado de la licitación supuso un ahorro del 10,6% para Altadia". Más ahorro se consiguió con el transporte marítimo, del 23%, "para optimizar su red internacional" con un proceso que incluía "15 ofertantes, 500 rutas analizadas y 84 adjudicadas".

Digitalización de compras y centralización de tarifas

Mediante esta tecnología de Jaggaer, detallan que este gigante del clúster "tiene visibilidad total de todas las alternativas del mercado, pudiendo a la vez lograr más y mejores ofertas y elaborar distintos escenarios". Por parte de Altadia, Rubén Gómez explica cómo la implantación de tecnología avanzada y el modelo colaborativo con proveedores ha revolucionado la gestión logística del grupo: "Este sistema ha permitido centralizar las negociaciones, optimizar tarifas globales y mejorar la eficiencia del transporte y la cadena de suministro en los 19 países donde operamos".

Según detallan, Altadia en sus orígenes realizaba sus negociaciones con proveedores con cada fábrica, país o región de forma aislada. La empresa necesitaba, por un lado, optimizar sus procesos de compra y la visibilidad y negociación de los precios, y por otro, centralizar las tarifas mediante un sistema de control unificado.

Próxima licitación de transporte aéreo

A partir de 2024, los procesos comenzaron a lanzarse con un alcance regional o global, y se comenzaron a hacer repositorios unificados de tarifas, bien cerradas o actualizables con el tiempo. De este modo, se mejoraron los procesos de compras, así como la gestión estratégica del transporte y la cadena de suministro completa.

Altadia unificó las funciones y categorías indirectas de compras en un solo departamento, creando procesos estándar a escala global. Ese mismo año, optimizó la gestión del transporte, buscando sinergias y mejores acuerdos mediante la agrupación de volúmenes y definiendo los procedimientos y niveles de servicio.

Tras los resultados obtenidos en transporte terrestre y marítimo, Altadia está actualmente lanzando una nueva licitación de transporte aéreo. Este nuevo evento permitirá extender la optimización multimodal, consolidando una visión de extremo a extremo de la red logística y maximizando el valor estratégico de la tecnología en todas las categorías de transporte.

Carlos Tur, country manager de Jaggaer para España y Portugal, subraya la evolución de Altadia y los beneficios logrados tras digitalizar sus compras: "Es el resultado de su apuesta por la innovación, la digitalización, la eficiencia y la sostenibilidad operativa a escala global".