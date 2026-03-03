Porcelanosa convierte la innovación en una exposición internacional

Porcelanosa Grupo arranca la segunda semana de la 32ª Muestra Internacional de Arquitectura Global y Diseño Interior. Tras una primera fase marcada por una elevada afluencia del mercado nacional, en los próximos días, el grupo empresarial recibirá a miles de asistentes internacionales, aunque seguirán recibiendo visitas procedentes de España.

Solo en estos últimos cinco días, la multinacional española prevé recibir visitas procedentes de 60 países. Los mercados más estratégicos para Porcelanosa contarán con una representación significativa en esta segunda semana de su feria internacional.

Durante estas jornadas, los asistentes recorrerán los ocho showrooms del grupo empresarial, donde se presentan las principales novedades cerámicas, pavimentos y revestimientos, equipamiento de baño, mobiliario de cocina y soluciones constructivas.

Propuestas inmersivas

En estos espacios expositivos, el contenido experiencial vuelve a desempeñar un papel principal, mostrando las características de los productos a través de propuestas inmersivas. En el showroom de XLIGHT, el visitante realiza un recorrido interactivo de una vivienda del futuro. Mediante recursos visuales y explicativos, se destacan las prestaciones técnicas y estéticas del porcelánico de gran formato, aplicado en pavimentos y revestimientos.

Por su parte, la exposición de Noken presenta su visión del baño del futuro en una experiencia inmersiva basada en el concepto Smart is Feeling. En ella, la tecnología se integra de forma discreta, priorizando las sensaciones del usuario.

XTONE también apuesta por este formato para lanzar su nueva tecnología, Iritech. La experiencia inmersiva La Estrella de XTONE, muestra una encimera que revela cómo la luz convierte una pieza de porcelánico de gran formato.

En cuanto a Gamadecor, la firma ha introducido una nueva solución de domótica invisible en una de sus cocinas SmartKitchen, transformando la encimera en un mando táctil inteligente. El sistema activa seis escenarios preconfigurados que modifican iluminación, audio y vídeo con un solo toque.

Posibilidades ilimitadas

A estas experiencias se suma el evento The Unlimited Possibilities of Form, centrado en el lanzamiento de Undora®. Este nuevo material ecorresponsable (desarrollado por Krion) está compuesto, en más del 90%, por minerales procedentes de sobrantes de mármol blanco y recortes cerámicos de Porcelanosa.

El acto, celebrado el pasado 26 de febrero en Krion, incluyó una primera parte expositiva dedicada al origen, texturas y acabados del nuevo material, y una demostración de instalación. Posteriormente, se procedió a una mesa informativa en la que el arquitecto Antonio Altarriba y Pablo Moreno, lighting project executive en Arkoslight, debatieron sobre las posibilidades del nuevo producto.

El encuentro se repetirá el 3 de marzo con la participación de la arquitecta Macarena Gea y Javier García-Sotoca (contract sales director en Arkoslight), y el 4 de marzo, en una sesión orientada al mercado internacional, nuevamente con Antonio Altarriba y Pablo Moreno.

Recorrido sensorial

En la 32ª Muestra Internacional de Porcelanosa Grupo, las instalaciones industriales y showrooms se han convertido en un recorrido sensorial donde diseño y gastronomía dialogan a través de ocho restaurantes efímeros, inspirados en los propios espacios y colecciones presentadas. La experiencia se completa con cuatro afterworks celebrados también en las exposiciones de Porcelanosa.

Estas citas, que ponen el broche a cada jornada, continuarán celebrándose durante la segunda semana de la feria, hasta el 6 de marzo, jornada en la que se inicia la campaña Los Días Porcelanosa en las tiendas de la marca, con descuentos especiales para el público general en todas las líneas de producto, hasta el 21 de marzo.