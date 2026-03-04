Las fábricas de cerámica sufrirán el impacto de la guerra de Irán en el gas "en los próximos días"

Tres siglas fueron, durante una buena temporada, la pesadilla del sector cerámico español: TTF. Identifican al índice de referencia para la cotización del gas natural. Su evolución se consultó de manera casi compulsiva en las empresas, porque de ello dependía el coste energético de las compañías del clúster industrial de Castellón. Cuando el precio se desbocaba -llegó a superar los 300 euros por megavatio hora- era habitual que las empresas ralentizaran la producción y mandaran a parte de la plantilla a un ERTE. Producir fue más caro que nunca.

La guerra de Ucrania no ha terminado, pero los costes del gas se relajaron. En los últimos tiempos estaban estabilizados en unos 30 euros. Ahora, el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán ha vuelto a disparar los precios. El temido TTF vuelve a rugir y si el viernes se cotizaba a 32 euros, el martes llegó a superar los 60. En el sector azulejero se muestran muy cautos -ninguna firma quiere aparecer públicamente- pero las fuentes consultadas afirman que el impacto en las cuentas de resultados se verá "en los próximos días".

Un impacto que se verá con retraso

Una de las personas contactadas por este periódico menciona que las consecuencias "no son tangibles en estos momentos, pero la subida del gas se va a notar". La dimensión de este agujero dependerá de lo que dure este nuevo episodio de inestabilidad mundial.

"Normalmente, los pagos del suministro de gas para la industria son a mes vencido, de modo que se verá el alcance del incremento de precios en pocas semanas", comenta otra fuente. Las empresas cuentan con mecanismos para calcular a tiempo real el coste de sus materias primas "y vemos este nuevo conflicto con preocupación, porque fabricar nos va a salir más caro".

Coberturas y efectos en los costes

Pese a la inquietud generalizada, hay datos para una cierta esperanza. Después de dos jornadas de subida vertiginosa, la cotización del miércoles fue a la baja, y cerró por debajo de los 50 euros, un descenso del 10% en un solo día. "Eso sí, los 15 euros que se pagaban meses antes de la guerra de Ucrania ya son inalcanzables", exponen desde una azulejera. A ello se une el precio de las arcillas atomizadas, que se preparan con gas, por lo que subirán los costes también por esta vía.

Por otro lado, hay una lección aprendida desde la reciente crisis energética. En la mayoría de contratos firmados en los últimos años se han introducido cláusulas que dan mayor resistencia a las fluctuaciones de precios. Las coberturas generan una protección, pero "si el precio del gas sube un 70%, una parte de la subida repercutirá en el cliente", apuntan. Un cliente que es la empresa cerámica, en este caso.

El sector vuelve a contener la respiración

En función de lo que dure esta ofensiva bélica y la variación de los precios de la energía dependerá que las empresas se vean obligadas a subir precios o tomar otro tipo de medidas. El sector vuelve a contener la respiración.