Peligro en la cerámica de Castellón por las amenazas de Trump: "Hay puestos de trabajo en riesgo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha erigido como una de las voces más críticas contra los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Una postura que tuvo respuesta el martes del presidente norteamericano, Donald Trump, que amenazó con cortar la actividad comercial entre los dos países. Algo que preocupa a Castellón. EEUU es el tercer destino de las exportaciones de la provincia, y el primero de la cerámica.

No es la primera vez que se producen estas declaraciones de Trump. También se dieron meses atrás, ante la negativa de España de incrementar su aportación a la OTAN. Y existe preocupación sobre el impacto que puedan tener en la economía nacional y, especialmente, la de Castellón.

Preocupación empresarial y respaldo institucional

Sobre esta encrucijada fue preguntada la consellera de Industria de la Generalitat valenciana, Marián Cano, que expuso la "preocupación que hay en nuestro tejido empresarial, como no puede ser de otra manera". Añadió que son "más de 12.000 las empresas" de la Comunitat "que se podrían ver afectadas por la decisión que tome el gobierno americano", y que la postura de su departamento "es respaldar a las empresas".

Cano hizo referencia "a un comunicado de las patronales CEOE, Cepyme y ATA, en el que piden al Gobierno de Pedro Sánchez que reconduzca la situación", aunque valora que tras la intervención del presidente, "lo que hacemos es redoblar este enfrentamiento con un socio que ha sido confiable durante muchos años".

También ha hecho referencia a este asunto el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien apuntó a "la incertidumbre" de "los empresarios y las industrias de esta comunidad, como el calzado, la cerámica, y los agricultores" ante "las decisiones unilaterales que toma nuestro presidente del Gobierno". Sobre Sánchez añadió que cuando uno dirige un país "no lo dirige solo para los que le votan, lo dirige para todos y que las decisiones que se toman tienen que estar consensuadas en el conjunto de la Unión Europea".

La consellera hizo estas declaraciones en un acto celebrado en Alicante. / Mediterráneo

Lección del caso Argelia y riesgo para la exportación

La consellera considera que la política internacional "requiere consensos y altura de miras", y relacionó esta idea con lo ocurrido hace unos años en Castellón. "Ya hemos pagado en esta comunidad las decisiones unilaterales del Gobierno, como pasó en el caso de Argelia, que afectó a sectores como la cerámica durante mucho tiempo, y que supuso una pérdida de cuota de mercado", apuntó. La decisión de España sobre el Sáhara Occidental supuso un bloqueo al comercio entre Argelia y España, que perjudicó a los esmaltes y la maquinaria para la industria azulejera.

Marián Cano asegura que España "no puede tomar decisiones unilaterales, que puedan tener consecuencias como recibir amenazas al margen de Europa". Respecto al impacto en las exportaciones, Estados Unidos "compra un producto de alta calidad, y es muy difícil reemplazar esta cuota de mercado", por lo que "tenemos a empresas muy preocupadas, que tienen una cuota importante de su volumen de facturación" en este mercado. Por eso cree "que no podemos dar la espalda a un socio comercial tan importante como Estados Unidos". La consellera cerró su valoración con la defensa "de la patronal, que es consciente de la gravedad del asunto y de los puestos de trabajo que ponemos en riesgo".

La patronal azulejera espera que no se cumpla la advertencia

El secretario general de la patronal Ascer, Alberto Echavarría, recordó que "cualquier escenario que afecte a Estados Unidos es malo para nosotros, es negativo", pero desde la entidad "entendemos que las declaraciones del presidente Trump tienen como objetivo presionar a nuestro gobierno y que no hay una voluntad real de cortar relaciones comerciales con España". Lo justifica por la gran cantidad de ventas que hace Estados Unidos en España. "Lo que tendría un impacto para nosotros muy importante para España como país, tendría el doble de impacto para Estados Unidos", concluyó.