Arquitectura, diseño y tecnología: claves en la 32ª Muestra de Porcelanosa

Porcelanosa Grupo finaliza mañana su 32ª Muestra Internacional de Arquitectura Global y Diseño Interior, haciendo un balance muy positivo. El encuentro, celebrado del 23 de febrero al 6 de marzo en las instalaciones de la firma en Vila-real, ha reunido a un total de 10.500 visitas, procedentes de más de 70 países.

«En esta edición, Porcelanosa ha vuelto a compartir con profesionales de todo el mundo su carácter innovador, reflejado en la manera de exponer el producto, en nuestros procesos de producción, en las novedades y en la experiencia gastronómica y de ocio. Un año más, hemos logrado que nuestra feria se consolide como punto de encuentro para la arquitectura, el interiorismo y la construcción global», afirman representantes de la dirección de la compañía.

Las superficies de porcelánico de XTONE han generado especial interés. / Mediterráneo

En paralelo a la actividad en los showrooms, la XXXII Muestra Internacional de Porcelanosa ha incluido una completa propuesta de espacios gastronómicos y eventos. Durante estas dos semanas, 7.500 comensales han pasado por los restaurantes integrados en las instalaciones, mientras que los afterworks han reunido a más de 3.500 asistentes. Estas cifras, junto a las más de 4.100 pernoctaciones coordinadas por la multinacional, ponen de manifiesto el carácter dinamizador que la cita ha supuesto para la provincia de Castellón.

La XXXII Muestra Internacional de Porcelanosa ha permitido, además, acercar a los visitantes a los procesos industriales del grupo empresarial. Más de 3.500 personas han recorrido algunos de sus centros logísticos y de producción, destacando la planta de producción de mobiliario de Gamadecor, la recientemente ampliada planta de porcelánico de gran formato, las líneas de construcción industrializada Porcelanosa Offsite de Butech y el centro logístico 1 de la compañía.

Gamadecor ha cautivado con la solución de domótica invisible de las 'SmartKitchen' / Mediterráneo

Exposiciones

A lo largo de estas dos semanas, los asistentes a la 32ª Muestra Internacional de Porcelanosa han recorrido las ocho exposiciones del grupo empresarial. Las experiencias inmersivas de Noken, XTONE y XLIGHT han generado especial interés entre los visitantes. A través de estos circuitos interactivos, los participantes han conocido en primera persona y de una forma dinámica, las últimas innovaciones en materiales, tecnología y diseño.

A estas experiencias se han sumado las tres sesiones de presentación de UNDORA®, el nuevo material ecorresponsable y derivado de la cerámica, desarrollado por Krion. En ellas, han participado profesionales del sector, exponiendo las características técnicas y posibilidades creativas del nuevo revestimiento.

De Gamadecor, ha llamado especialmente la atención la nueva solución de domótica invisible, integrada en las encimeras de las cocinas SmartKitchen. El sistema dispone de seis escenarios preconfigurados que modifican la iluminación, además del audio y el vídeo.

Respecto a L’Antic Colonial, ha despertado expectación la nueva colección de celosías cerámicas Lattice, que forma parte de S-Tile, la gama de cerámica de pequeño formato. Desde Butech, la fachada modular estandarizada y la fachada pegada con grapa oculta para porcelánico de gran formato XLIGHT son los dos sistemas que mejor acogida han tenido en esta 32ª edición de la feria.

De este modo, Porcelanosa cierra la 32ª Muestra Internacional y activa hasta el 21 de marzo, la campaña Los Días Porcelanosa en sus tiendas –incluida la recién inaugurada en Vila-real–, presentando descuentos especiales en todas las líneas de producto.